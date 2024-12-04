09:39
USD 86.80
EUR 91.36
RUB 0.81
Общество

Проект завершен. Мобильные клиники «Каравана здоровья» передали двум вузам

Мобильные клиники из проекта «Караван здоровья» передали двум вузам. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

из архива
Фото из архива

Кыргызская государственная медицинская академия и Ошский государственный университет получили мобильные клиники, которые ранее работали в составе автопоезда «Караван здоровья».

Проект, который охватывал все регионы страны, завершился. В клиниках на колесах продолжают проводить медицинские осмотры.

Напомним, в мобильной клинике есть кабинеты для врачей, лаборатория для анализов, компьютерный томограф и маммограф, операционный блок, рентген-установка, гастроскоп, мобильный скрининг-центр и центр управления.

Мобильные медицинские комплексы переданы Кыргызстану в начале июля 2021 года в рамках проекта «Караван здоровья».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/313007/
просмотров: 211
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке две мобильные клиники на рынке «Дордой» бесплатно обследуют торговцев
Более 200 тысяч малых операций выполнено в мобильной клинике
Мобильная клиника выехала в приграничные районы Баткенской области
Национальный госпиталь запустил акцию «Караван здоровья»
Мобильный диагностический комплекс проводит бесплатные медосмотры в Алае
Около 165 тысяч кыргызстанцев прошли медосмотр в мобильном комплексе
Мобильная клиника выехала в приграничные районы Баткенской области
Мобильная клиника завершила работу в Чуйской области и отправилась на Иссык-Куль
Более 4 тысяч человек воспользовались услугами мобильной клиники
Садыр Жапаров принял участие в открытии мобильной клиники в Кемине
Популярные новости
Сын бывшего президента&nbsp;КР представил свою картину на&nbsp;выставке в&nbsp;Шотландии Сын бывшего президента КР представил свою картину на выставке в Шотландии
Готовитесь стать мамой? Как получить пособие по&nbsp;беременности и&nbsp;родам Готовитесь стать мамой? Как получить пособие по беременности и родам
Кинотеатры Бишкека. Адреса, телефоны, сайты и&nbsp;цены Кинотеатры Бишкека. Адреса, телефоны, сайты и цены
Цифровой профиль здоровья. Как узнать всю медицинскую информацию о&nbsp;себе Цифровой профиль здоровья. Как узнать всю медицинскую информацию о себе
Бизнес
Предновогодняя акция для клиентов зарплатных проектов &laquo;Элдик Банка&raquo; Предновогодняя акция для клиентов зарплатных проектов «Элдик Банка»
Мобильный оператор&nbsp;О! запустил супервыгодные тарифы в&nbsp;роуминге в&nbsp;ОАЭ Мобильный оператор О! запустил супервыгодные тарифы в роуминге в ОАЭ
MEGA и&nbsp;ГП&nbsp;&laquo;Таможенная инфраструктура&raquo; подписали меморандум о&nbsp;сотрудничестве MEGA и ГП «Таможенная инфраструктура» подписали меморандум о сотрудничестве
Танцы, розыгрыши, подарки: в&nbsp;Кыргызстане открылся первый &laquo;Доброцен&raquo; Танцы, розыгрыши, подарки: в Кыргызстане открылся первый «Доброцен»
4 декабря, среда
09:30
Предновогодняя акция для клиентов зарплатных проектов «Элдик Банка» Предновогодняя акция для клиентов зарплатных проектов «...
09:21
Доллар и евро подорожали относительно сома. Остальные валюты — подешевели
09:13
Проект завершен. Мобильные клиники «Каравана здоровья» передали двум вузам
08:51
Бронзовый призер Олимпиады в Париже Узур Джузупбеков сыграл свадьбу
08:48
Студентка Кыргызской национальной консерватории стала лауреатом «Романсиады»
3 декабря, вторник
23:41
Лучшие смартфоны ноября назвали эксперты