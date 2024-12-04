Проект завершен. Мобильные клиники «Каравана здоровья» передали двум вузам

Мобильные клиники из проекта «Караван здоровья» передали двум вузам. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

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Кыргызская государственная медицинская академия и Ошский государственный университет получили мобильные клиники, которые ранее работали в составе автопоезда «Караван здоровья».

Проект, который охватывал все регионы страны, завершился. В клиниках на колесах продолжают проводить медицинские осмотры.

Напомним, в мобильной клинике есть кабинеты для врачей, лаборатория для анализов, компьютерный томограф и маммограф, операционный блок, рентген-установка, гастроскоп, мобильный скрининг-центр и центр управления.

Мобильные медицинские комплексы переданы Кыргызстану в начале июля 2021 года в рамках проекта «Караван здоровья».