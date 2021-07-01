Кыргызстану передали мобильные медицинские комплексы «Караван здоровья»

Кыргызстану переданы мобильные медицинские комплексы в рамках проекта «Караван здоровья». Об этом сообщили в пресс-центре Министерства здравоохранения и социального развития.

По словам главы ведомства Алымкадыра Бейшеналиева, с помощью мобильных комплексов страна сможет повысить охват населения труднодоступных населенных пунктов целевыми профилактическими осмотрами. «Медицинский персонал проходит обучение. В ближайшие дни автопоезда направятся в Баткенскую область для проведения профосмотров», — сказал министр.

Фото пресс-центра Минздравсоцразвития. Кыргызстану переданы мобильные медицинские комплексы «Караван здоровья»

Мобильные медицинские комплексы, оснащенные современным медицинским оборудованием, переданы в Джалал-Абадскую областную клиническую больницу, а также в Национальный госпиталь, которые в своей деятельности охватят южные и северные регионы страны.

Целью проекта «Караван здоровья» является улучшение профилактики и выявления заболеваний у населения сельской и труднодоступной местности.

Кроме того, в его рамках предполагается разработка необходимой нормативной и технической документации для автопоездов, включая технические регламенты, стандартные операционные процедуры, санитарно-эпидемиологические нормы, планы профилактических осмотров, основанные на анализе эпидемиологических данных. Разработанные документы позволят использовать автопоезда и для ликвидации последствий эпидемий и чрезвычайных ситуаций.

В Минздравсоцразвития отметили, что проект финансируется Евразийским фондом стабилизации и развития (ЕФСР), средствами которого управляет Евразийский банк развития (ЕАБР). Объем грантового финансирования составляет $2 миллиона.