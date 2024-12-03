Штраф за отсутствие ОСАГО отсрочат еще на полгода. Об этом на заседании парламентского комитета по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству сообшил председатель Государственной службы регулирования и надзора за финансовым рынком Марат Пирназаров.

Напомним, с 1 января 2025 года в Кыргызстане вступают в силу штрафы для владельцев и водителей автотранспортных средств за отсутствие обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО). Размер штрафа для физических лиц составит 3 тысячи сомов.

«Если с 1 января постановление кабмина вступит в силу, то многие водители могут не успеть приобрести ОСАГО. Мы ввели способ составления электронного соглашения. Ведется активная реклама. У нас есть планы успеть, но в то же время планируем сделать облегчение гражданам. Скоро пройдет собрание в кабмине, и мы предлагаем первые полгода 2025-го давать только предупреждения и потом только начать штрафовать», — сказал Марат Пирназаров.