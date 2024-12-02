Бишкекский горсуд рассматривает апелляцию арестованных социал-демократов

Бишкекский городской суд сегодня рассматривает апелляционную жалобу ранее арестованных членов партии «Социал-демократы Кыргызстана» Темирлана Султанбекова, Ирины Карамушкиной и Розы Турксевер.

Их обвиняют в подкупе голосов избирателей. Сразу после задержания лидер социал-демократов Темирлан Султанбеков объявил голодовку. Она продолжается.

Напомним, 15 ноября Свердловский районный суд Бишкека избрал меру пресечения в отношении лидера политической партии «Социал-демократы» Темирлана Султанбекова и задержанных членов в виде ареста. Темирлана Султанбекова, Ирину Карамушкину и Розу Турксевер водворили в СИЗО-1 до 13 января 2025 года.

13 ноября в штабе политической партии провели обыски. В ГУВД столицы сообщили о возбуждении уголовного дела по статье «Подкуп голосов избирателей» УК КР после появления в соцсетях аудиозаписи разговора предположительно начальника штаба партии «Социал-демократы» Ирины Карамушкиной с кандидатом Данияром Чолпонбаевым, где они якобы обсуждают подкуп голосов избирателей на предстоящих выборах депутатов местных кенешей.

17 ноября прошли выборы. Партию «Социал-демократы» отстранили от участия в выборах в БГК из-за возбужденного уголовного дела.