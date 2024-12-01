Newsweek смоделировал ядерный удар по Москве, Пекину и Пхеньяну

Недавняя эскалация конфликта между Россией и Украиной привела к росту разговоров о ядерной войне.

Американское издание Newsweek опубликовало анализ возможного воздействия ядерного оружия США на столицы Северной Кореи, России и Китая.

Как пишет журнал, исследование выполнено с использованием модели применения термоядерной бомбы B83 — самой мощной в арсенале США, которая в 60 раз сильнее бомбы, сброшенной на Хиросиму. Для моделирования использовались карты, разработанные историком ядерных технологий Алексом Веллерштейном.

Радиус огненного шара (внутренний желтый круг), в котором все испарится от сильного жара, поднимающегося до миллионов градусов по Цельсию, составит около 4,1 квадратного километра.

Более умеренный радиус поражения взрывом (внутренний серый круг), охватывающий до 175 квадратных километров, разрушит жилые дома и, вероятно, вызовет обширные пожары.

Любой человек в радиусе 546 квадратных километров от взрыва (радиус теплового излучения: более широкий оранжевый круг) рискует получить ожоги третьей степени по всей коже, «часто безболезненные, поскольку они разрушают болевые нервы», что может привести к образованию серьезных шрамов, инвалидности и необходимости ампутации.

В радиусе легкого поражения взрывом (более широкий серый круг), расположенном на расстоянии 1 тысяча 385 квадратных километров от места взрыва, следует ожидать разбития оконных стекол, что может привести к травмам.

Последствия для городов

Фото Newsweek. Карта города Пхеньяна, столицы Северной Кореи

Пхеньян (Северная Корея): погибнут около 1,3 миллиона человек, ранения получат 1,1 миллиона. В зоне поражения окажутся около 3,2 миллиона жителей.

Фото Newsweek. Карта Москвы

Москва (Россия): погибнут около 1,4 миллиона человек, еще 3,7 миллиона получат ранения. Зона поражения охватит около 10,2 миллиона человек.

Фото Newsweek. Пекин, Китай

Пекин (Китай): погибнут около 1,5 миллиона человек, ранения получат 3,3 миллиона. В зоне поражения окажутся около 9 миллионов человек.

Исследование основывается на сценарии воздушного взрыва с высотой детонации 3,3 километра, который, согласно данным Bulletin of the Atomic Scientists, более вероятен для атаки на город.

Модель демонстрирует катастрофические последствия применения ядерного оружия и подчеркивает актуальность международных усилий по предотвращению ядерного конфликта.