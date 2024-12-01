Newsweek смоделировал ядерный удар по Москве, Пекину и Пхеньяну

Недавняя эскалация конфликта между Россией и Украиной привела к росту разговоров о ядерной войне.
Американское издание Newsweek опубликовало анализ возможного воздействия ядерного оружия США на столицы Северной Кореи, России и Китая.
Как пишет журнал, исследование выполнено с использованием модели применения термоядерной бомбы B83 — самой мощной в арсенале США, которая в 60 раз сильнее бомбы, сброшенной на Хиросиму. Для моделирования использовались карты, разработанные историком ядерных технологий Алексом Веллерштейном.
- Радиус огненного шара (внутренний желтый круг), в котором все испарится от сильного жара, поднимающегося до миллионов градусов по Цельсию, составит около 4,1 квадратного километра.
- Более умеренный радиус поражения взрывом (внутренний серый круг), охватывающий до 175 квадратных километров, разрушит жилые дома и, вероятно, вызовет обширные пожары.
- Любой человек в радиусе 546 квадратных километров от взрыва (радиус теплового излучения: более широкий оранжевый круг) рискует получить ожоги третьей степени по всей коже, «часто безболезненные, поскольку они разрушают болевые нервы», что может привести к образованию серьезных шрамов, инвалидности и необходимости ампутации.
- В радиусе легкого поражения взрывом (более широкий серый круг), расположенном на расстоянии 1 тысяча 385 квадратных километров от места взрыва, следует ожидать разбития оконных стекол, что может привести к травмам.
Последствия для городов
Пхеньян (Северная Корея): погибнут около 1,3 миллиона человек, ранения получат 1,1 миллиона. В зоне поражения окажутся около 3,2 миллиона жителей.
Москва (Россия): погибнут около 1,4 миллиона человек, еще 3,7 миллиона получат ранения. Зона поражения охватит около 10,2 миллиона человек.
Пекин (Китай): погибнут около 1,5 миллиона человек, ранения получат 3,3 миллиона. В зоне поражения окажутся около 9 миллионов человек.
Исследование основывается на сценарии воздушного взрыва с высотой детонации 3,3 километра, который, согласно данным Bulletin of the Atomic Scientists, более вероятен для атаки на город.
Модель демонстрирует катастрофические последствия применения ядерного оружия и подчеркивает актуальность международных усилий по предотвращению ядерного конфликта.