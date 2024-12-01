2 декабря: где в Бишкеке отключат свет

В Бишкеке возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятии электрических сетей.
1Бишкек
- 9.30-11.00 — 10-й микрорайон, 4-6, улица Саманчина, 2, 4, 6, 6а;
- 9.30-13.30 — жилмассив «Токольдош» (улицы Октябрьская, Армейская);
- 9.30-18.30 — отрезки улиц Усенбаева, Мичурина, Фирсова, Щербакова, Бакинской, Карагачевой, Элебесова, проспекта Жибек Жолу, переулки Аральский, Сулюктинский, Гульчинский, Новостроевский, Енисейский, Памирский, Джумгальский, Карагандинский, Чаткальский;
- 9.00-17.00 — улица Киевская, 49, проспект Чуй, 100, улица Боконбаева, 145;
- 9.30-17.00 — отрезки улиц Месароша, Кайназаровой, Власова, проспекта Дэн Сяопина, улиц 9 Января, Серпуховской, Корейской, Волковой, Троицкой, Ильменской, Тверской, Дубосековской, Нарвской, Профсоюзной, переулок Дубосековский;
- 9.00-15.00 — жилмассив «Ак-Босого» (улицы Чуй-25 — Чуй-35, Чуй-54 — Чуй-62, Профессора Зимы), улицы Боровская, Саадаева, Тоголока Молдо;
- 15.00-17.00 — село Нижняя Ала-Арча (улицы Кыргызская, Колхозная, Школьная, Коллекторная, Панфилова, Советская, Фрунзе, Трудовая, Мира, Дружбы, Северная, Полевая, Заводская, Логвиненко, Молодежная, Весенняя, Адырская, Белинского, Южная, Курманалиева, Архитекторская, переулки Солнечный, Советский).