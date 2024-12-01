00:35
USD 86.80
EUR 91.76
RUB 0.80
Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 1 декабря дождь, переходящий в снег. Температура воздуха ожидается +5 градусов.

У кого намечается той

Адылбек Касымалиев

Родился 1 декабря 1960 года. Первый заместитель председателя кабинета министров КР.

Юрий Захаров

Родился 1 декабря 1985 года. Мастер спорта международного класса по плаванию, чемпион Азии, участник Олимпийских игр.

Памятные даты

Создана Национальная гвардия Кыргызстана

из интернета
Фото из интернета

Случилось это 1 декабря 1991 года. Первые гвардейцы (300 человек) приняли присягу на верность Родине и народу 20 июля 1992-го. На сегодня состав гвардии — 1,5 тысячи гвардейцев.

Национальная гвардия — самостоятельное воинское формирование. Находится в подчинении президента Кыргызстана.

Алмазбек Атамбаев вступил в должность президента

аппарата президента КР
Фото аппарата президента КР. Алмазбек Атамбаев на инаугурации

В 2011-м именно в этот день Алмазбек Атамбаев принял присягу перед народом.

Инаугурация состоялась в Национальной филармонии. Это была первая в истории передача власти от временного президента новому. В инаугурации участвовали свыше трех десятков высокопоставленных лиц из разных стран. Обошлось торжество в 10 миллионов сомов.

Алмазбек Атамбаев был главой государства с 2011 по 2017 год.

27 июня 2019-го парламент лишил его статуса экс-президента.

Всемирный день борьбы со СПИДом

из интернета
Фото из интернета. Красная ленточка — официальный международный символ борьбы со СПИДом

Этот день стал одним из самых важных международных дней, связанных с вопросами здравоохранения, и одной из ключевых возможностей повышения информированности, воздания должного памяти погибших от болезни и права отметить такие достижения, как расширение доступа к лечению и мерам по профилактике.

СПИД зарегистрирован как новая болезнь 5 июня 1981-го Американским центром контроля над заболеваниями.

Ежегодно в Кыргызстане регистрируется около 700-800 случаев заражения ВИЧ. В стране выявлено более 12 тысяч инфицированных граждан.

Люди, которые меняли мир

Родился дирижер Сагынбек Акматалиев

Родился 1 декабря 1952 года в селе Асылбаш Сокулукского района.

В 1967-м обучался в Музыкальном училище имени Мураталы Куренкеева, в 1972-1976 годах — в Институте искусств имени Бюбюсары Бейшеналиевой, в 2005-м учился в классе профессора Насыра Давлесова на факультете «Дирижер оркестра» и окончил его с отличием.

Во время учебы в 1970 году работал музыкантом-исполнителем оркестра народных инструментов имени Карамолдо Орозова. Позже работал концертмейстером оркестра, руководителем ансамбля комузистов «Атай», гастролировал по многим странам мира. В 2005-м назначен главным дирижером и художественным руководителем оркестра. До 1 февраля 2022 года работал художественным руководителем и главным дирижером оркестра народных инструментов.

Был широко известен не только как мастер-комузист, но и как аранжировщик, дважды был удостоен звания «Лучший аранжировщик года».

Заслуги Сагынбека Акматалиева в развитии кыргызской национальной музыки высоко оценены государством и отмечены рядом высоких наград и почетных грамот. В 2011-м ему присвоено почетное звание «Народный артист Кыргызской Республики».

Умер 27 февраля 2022 года.

Куда сходить

Куда сходить сегодня, смотрите в «Афише».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/312677/
просмотров: 136
Версия для печати
Материалы по теме
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Популярные новости
Получить паспорт не&nbsp;выходя из&nbsp;дома. Какие услуги оказывают мобильные ЦОНы Получить паспорт не выходя из дома. Какие услуги оказывают мобильные ЦОНы
Штормовое предупреждение: в&nbsp;Кыргызстане ожидается резкое изменение погоды Штормовое предупреждение: в Кыргызстане ожидается резкое изменение погоды
Кинотеатры Бишкека. Адреса, телефоны, сайты и&nbsp;цены Кинотеатры Бишкека. Адреса, телефоны, сайты и цены
Снос &laquo;сталинок&raquo; и&nbsp;хрущевок в&nbsp;Бишкеке: вы&nbsp;согласны на&nbsp;реновацию? Опрос Снос «сталинок» и хрущевок в Бишкеке: вы согласны на реновацию? Опрос
Бизнес
Суперэкспресс-кредиты от&nbsp;&laquo;Бакай Банка&raquo; теперь под 15,5 процента Суперэкспресс-кредиты от «Бакай Банка» теперь под 15,5 процента
&laquo;Черная пятница&raquo; с&nbsp;MEGA: максимум выгоды для своих абонентов! «Черная пятница» с MEGA: максимум выгоды для своих абонентов!
Гарантии Государственного банка развития&nbsp;КР Гарантии Государственного банка развития КР
Крупнейшая распродажа года: как &laquo;Черная пятница&raquo; помогает предпринимателям Крупнейшая распродажа года: как «Черная пятница» помогает предпринимателям
1 декабря, воскресенье
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
30 ноября, суббота
23:22
Мгновения жизни. Красота Кыргызстана в фото и видео читателей 24.kg
22:15
Алишер Усманов снова избран президентом Международной федерации фехтования
21:11
Сын бывшего президента КР представил свою картину на выставке в Шотландии
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 1 декабря: дожди
20:53
Мэр Бишкека проинспектировал временный западный автовокзал