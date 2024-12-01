В Бишкеке 1 декабря дождь, переходящий в снег. Температура воздуха ожидается +5 градусов.
У кого намечается той
Адылбек Касымалиев
Родился 1 декабря 1960 года. Первый заместитель председателя кабинета министров КР.
Юрий Захаров
Родился 1 декабря 1985 года. Мастер спорта международного класса по плаванию, чемпион Азии, участник Олимпийских игр.
Памятные даты
Создана Национальная гвардия Кыргызстана
Случилось это 1 декабря 1991 года. Первые гвардейцы (300 человек) приняли присягу на верность Родине и народу 20 июля 1992-го. На сегодня состав гвардии — 1,5 тысячи гвардейцев.
Национальная гвардия — самостоятельное воинское формирование. Находится в подчинении президента Кыргызстана.
Алмазбек Атамбаев вступил в должность президента
В 2011-м именно в этот день Алмазбек Атамбаев принял присягу перед народом.
Инаугурация состоялась в Национальной филармонии. Это была первая в истории передача власти от временного президента новому. В инаугурации участвовали свыше трех десятков высокопоставленных лиц из разных стран. Обошлось торжество в 10 миллионов сомов.
Алмазбек Атамбаев был главой государства с 2011 по 2017 год.
27 июня 2019-го парламент лишил его статуса экс-президента.
Всемирный день борьбы со СПИДом
Этот день стал одним из самых важных международных дней, связанных с вопросами здравоохранения, и одной из ключевых возможностей повышения информированности, воздания должного памяти погибших от болезни и права отметить такие достижения, как расширение доступа к лечению и мерам по профилактике.
СПИД зарегистрирован как новая болезнь 5 июня 1981-го Американским центром контроля над заболеваниями.
Ежегодно в Кыргызстане регистрируется около 700-800 случаев заражения ВИЧ. В стране выявлено более 12 тысяч инфицированных граждан.
Люди, которые меняли мир
Родился дирижер Сагынбек Акматалиев
Родился 1 декабря 1952 года в селе Асылбаш Сокулукского района.
В 1967-м обучался в Музыкальном училище имени Мураталы Куренкеева, в 1972-1976 годах — в Институте искусств имени Бюбюсары Бейшеналиевой, в 2005-м учился в классе профессора Насыра Давлесова на факультете «Дирижер оркестра» и окончил его с отличием.
Во время учебы в 1970 году работал музыкантом-исполнителем оркестра народных инструментов имени Карамолдо Орозова. Позже работал концертмейстером оркестра, руководителем ансамбля комузистов «Атай», гастролировал по многим странам мира. В 2005-м назначен главным дирижером и художественным руководителем оркестра. До 1 февраля 2022 года работал художественным руководителем и главным дирижером оркестра народных инструментов.
Был широко известен не только как мастер-комузист, но и как аранжировщик, дважды был удостоен звания «Лучший аранжировщик года».
Заслуги Сагынбека Акматалиева в развитии кыргызской национальной музыки высоко оценены государством и отмечены рядом высоких наград и почетных грамот. В 2011-м ему присвоено почетное звание «Народный артист Кыргызской Республики».
Умер 27 февраля 2022 года.
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