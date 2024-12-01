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Общество

ВИЧ — не приговор: врач из Кыргызстана о борьбе с эпидемией

Ежегодно 1 декабря отмечают Всемирный день защиты прав людей, живущих с ВИЧ. Несмотря на усилия по искоренению заболевания к 2030 году, ситуация в некоторых регионах, включая Восточную Европу и Центральную Азию, остается критической.

По данным ЮНЭЙДС, в этих регионах растет смертность от СПИДа, а число новых случаев ВИЧ увеличивается. Одна из причин - стигма и дискриминация, мешающие людям обращаться за необходимой медицинской помощью.

Врач Гульсара Куканова, участница региональной кампании #YourDoctorCares, рассказала 24.kg о своей работе по борьбе с ВИЧ.

— Как вы решили стать врачом?

— Стать врачом я хотела с детства. Мама рассказывала, что когда я была маленькой, врачи третьей городской больницы Бишкека спасли мне жизнь. Особенно запомнились ее теплые слова о профессоре Круглове. Эта история сильно на меня повлияла и пробудила желание помогать людям.

— Как вы начали заниматься ВИЧ-инфекцией?

— С начала 2000-х работала врачом-фтизиатром в пенитенциарной системе. Тогда нередко встречались сочетания туберкулеза и ВИЧ. На тренингах я узнала, как вести таких пациентов, и прошла переподготовку. Я объясняла людям важность антиретровирусной терапии и видела, как это меняет их жизнь. Мой начальник шутил: «К тебе заходят грустные, а выходят с улыбкой. Что ты с ними делаешь?».

— А что вы делали?

— Всегда старалась поддерживать пациентов, объяснять, что ВИЧ — это не смертный приговор. В начале было тяжело: я приходила домой и думала, как сообщить человеку о его диагнозе. Многие пациенты тяжело воспринимали новость, некоторые думали о суициде. Тогда я начинала объяснять, что благодаря терапии можно жить полноценной жизнью, заводить семью, быть счастливым. Говорила с ними по-человечески, и они менялись.

— Помните ли вы первого пациента с ВИЧ?

— Конечно. Сообщить диагноз было непросто. Но у меня никогда не было страха перед ВИЧ. Я знала пути передачи инфекции и объясняла это коллегам. Однако даже среди медиков встречается непонимание.

— Почему, на ваш взгляд?

— Думаю, дело в стереотипах и нехватке информации. Например, некоторые врачи отказываются работать с пациентами с ВИЧ. Обязательные курсы могли бы изменить ситуацию. Но, к сожалению, даже обученные специалисты порой сторонятся таких пациентов.

— Как вы работаете с социально уязвимыми группами?

— У меня много пациентов из этих групп. Независимо от их прошлого я всегда стараюсь быть с ними на равных и поддерживать. Среди моих пациентов есть люди, употребляющие наркотики, секс-работники. Я считаю, что стигма недопустима.

— Что изменилось в подходах к лечению ВИЧ?

— Сейчас антиретровирусную терапию назначают сразу после подтверждения диагноза независимо от уровня CD4. У нас действует программа снижения вреда, работает обмен шприцев и метадоновая терапия. Это помогает снижать число новых случаев ВИЧ даже в пенитенциарной системе.

— Как вы относитесь к закону о криминализации передачи ВИЧ?

— Считаю, что его нужно пересмотреть. Сегодня ВИЧ — это контролируемое заболевание, как диабет. Но каждый должен нести ответственность за свое здоровье. Например, перед свиданиями в СИЗО мы информируем людей о ВИЧ и гепатите, чтобы они могли защитить себя.

— Что мотивирует вас?

— Возможность помочь людям в трудный момент. Бывает, человек выходит из тюрьмы без средств и поддержки, но благодаря нашей помощи устраивается на работу, налаживает жизнь. Видеть эти изменения — главная мотивация для меня.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/312653/
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