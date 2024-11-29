Камчыбек Ташиев встретился с фигурантами кемпир-абадского дела

Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев сегодня встретился с фигурантами так называемого кемпир-абадского дела. Об этом сообщил участник встречи, активист Ильгиз Шаменов.

Как он рассказал 24.kg, на встрече участвовали политики Равшан Джеенбеков, Азимбек Бекназаров, Жениш Молдокматов, бывший судья Конституционного суда Клара Сооронкулова, экс-депутат Асия Сасыкбаева, активисты Эрлан Бекчоро уулу, Айбек Бузурманкулов и другие.

Ильгиз Шаменов отметил, что Камчыбек Ташиев детально рассказал о Кемпир-Абадском водохранилище, соглашении с Узбекистаном и показал секретные документы.

«Я лично убедился, что если раньше на карте площадь нашей страны была 199 тысяч квадратных метров, теперь стала 200 тысяч квадратных метров. Остальному даст оценку история», — сказал Ильгиз Шаменов.

Он добавил, что встреча прошла в теплой обстановке, и поблагодарил главу ГКНБ за разъяснение и обсуждение этой темы.

Отметим, 22 октября 2022 года создан комитет поддержки Кемпир-Абадского водохранилища. В него вошли активисты, политики и депутаты парламента. С 23 октября начались массовые аресты — 27 человек власти отправили за решетку по обвинению в подготовке к массовым беспорядкам.

10 июня этого года прокуроры попросили суд назначить всем обвиняемым по статье «Массовые беспорядки» 10 лет, по статье «Захват власти» — 15 лет, а путем сложения по совокупности преступлений — 20 лет с конфискацией имущества.

14 июня всех подсудимых, проходящих по данному делу, районный суд оправдал в связи с отсутствием состава преступления. Прокуратура обжаловала решение в Бишкекском городском суде.