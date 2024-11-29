17:35
USD 86.80
EUR 91.52
RUB 0.78
Общество
Сюжет: Кемпир-Абадское водохранилище

Камчыбек Ташиев встретился с фигурантами кемпир-абадского дела

Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев сегодня встретился с фигурантами так называемого кемпир-абадского дела. Об этом сообщил участник встречи, активист Ильгиз Шаменов.

Как он рассказал 24.kg, на встрече участвовали политики Равшан Джеенбеков, Азимбек Бекназаров, Жениш Молдокматов, бывший судья Конституционного суда Клара Сооронкулова, экс-депутат Асия Сасыкбаева, активисты Эрлан Бекчоро уулу, Айбек Бузурманкулов и другие.

Ильгиз Шаменов отметил, что Камчыбек Ташиев детально рассказал о Кемпир-Абадском водохранилище, соглашении с Узбекистаном и показал секретные документы.

«Я лично убедился, что если раньше на карте площадь нашей страны была 199 тысяч квадратных метров, теперь стала 200 тысяч квадратных метров. Остальному даст оценку история», — сказал Ильгиз Шаменов.

Он добавил, что встреча прошла в теплой обстановке, и поблагодарил главу ГКНБ за разъяснение и обсуждение этой темы.

Отметим, 22 октября 2022 года создан комитет поддержки Кемпир-Абадского водохранилища. В него вошли активисты, политики и депутаты парламента. С 23 октября начались массовые аресты — 27 человек власти отправили за решетку по обвинению в подготовке к массовым беспорядкам.

10 июня этого года прокуроры попросили суд назначить всем обвиняемым по статье «Массовые беспорядки» 10 лет, по статье «Захват власти» — 15 лет, а путем сложения по совокупности преступлений — 20 лет с конфискацией имущества.

14 июня всех подсудимых, проходящих по данному делу, районный суд оправдал в связи с отсутствием состава преступления. Прокуратура обжаловала решение в Бишкекском городском суде.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/312650/
просмотров: 1204
Версия для печати
Материалы по теме
Камчыбек Ташиев Кемпир-Абад окуясына тиешеси бар адамдар менен жолугушту
Камчыбек Ташиев поручил мэру Бишкека запретить строить объекты без парковок
Камчыбек Ташиев рассказал о расследовании дел в отношении сотрудников ГКНБ
Камчыбек Ташиевди коркутуу. Каттын автору кармалды
Трое судей задержаны по обвинению в злоупотреблении. Стали известны их имена
Сотрудникам милиции повысят зарплату — Камчыбек Ташиев
Человека, приславшего угрозы главе ГКНБ, нашли по камерам с распознаванием лиц
Обращение девочек-сирот. Камчыбек Ташиев поручил дать две квартиры сестрам
Камчыбек Ташиев мамлекетке коррупциядан канча акча кайтарылганын айтты
Письмо с угрозами к Ташиеву. Вдова Чыныбая Турсунбекова сделала обращение
Популярные новости
Получаем &laquo;балага суйунчу&raquo;. Какие документы нужны и&nbsp;куда идти Получаем «балага суйунчу». Какие документы нужны и куда идти
Получить паспорт не&nbsp;выходя из&nbsp;дома. Какие услуги оказывают мобильные ЦОНы Получить паспорт не выходя из дома. Какие услуги оказывают мобильные ЦОНы
Штормовое предупреждение: в&nbsp;Кыргызстане ожидается резкое изменение погоды Штормовое предупреждение: в Кыргызстане ожидается резкое изменение погоды
Ребенка обижают в&nbsp;школе или есть вопросы об&nbsp;учебе? Куда в&nbsp;этих случаях звонить Ребенка обижают в школе или есть вопросы об учебе? Куда в этих случаях звонить
Бизнес
Суперэкспресс-кредиты от&nbsp;&laquo;Бакай Банка&raquo; теперь под 15,5 процента Суперэкспресс-кредиты от «Бакай Банка» теперь под 15,5 процента
&laquo;Черная пятница&raquo; с&nbsp;MEGA: максимум выгоды для своих абонентов! «Черная пятница» с MEGA: максимум выгоды для своих абонентов!
Гарантии Государственного банка развития&nbsp;КР Гарантии Государственного банка развития КР
Крупнейшая распродажа года: как &laquo;Черная пятница&raquo; помогает предпринимателям Крупнейшая распродажа года: как «Черная пятница» помогает предпринимателям
29 ноября, пятница
17:17
Мэрия Бишкека хочет, чтобы дорогу, ведущую в аэропорт, передали в ее управление Мэрия Бишкека хочет, чтобы дорогу, ведущую в аэропорт,...
17:00
В Чуйской области задержан мужчина со спайсом почти на 9 миллионов сомов
16:50
У Ассоль Молдокматовой умерла мама
16:44
Главой Каракольского горкенеша стал сын бывшего министра сельского хозяйства
16:39
Камчыбек Ташиев встретился с фигурантами кемпир-абадского дела