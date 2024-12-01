Афиша Бишкека на неделю: концерты, кинопремьеры и выставки

1 ноября — 5 декабря. Выставка «Тигр задрал двух коров на джайлоо»

На выставке покажут фильмы Клары Юсупжановой, а также представят редкие фотографии и материалы, которые расскажут о ее творческом пути. Кроме того, зрители смогут увидеть работы художников, вдохновленных эстетикой и режиссерским талантом Клары Юсупжановой.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00 — 18.00.

3-6 декабря. Постоянные выставки музея

Музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Посетить их можно в любой день, кроме понедельника.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00 — 18.00.

5 ноября — 5 декабря. Ярмарка Dream Marketttt

Целый месяц у вас будет возможность приобрести и увидеть море креативных товаров, созданных руками талантливых мастеров, — игрушки, свечи, керамику ручной работы, украшения, одежду и многое другое. Подробнее

ТРЦ «Азия Молл», 10.00 — 22.00.

27 ноября — 13 декабря. Аудиовизуальная выставка «Голос земли»

Экспозиция посвящена актуальной на сегодня теме взаимоотношения человека с природой и культурными корнями. Свои работы представили молодые художники разных сфер искусства — музыканты, дизайнеры, художники, режиссеры театра и кино, ремесленники — Кыргызстана и Монголии. Подробнее

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

28 ноября — 1 декабря. Выставка «Вечные образы и чувства»

Экспозиция Ассоциации женщин-художников и искусствоведов Кыргызстана. Подробнее

Посольство Венгрии в Бишкеке, 11.00-18.00.

29 ноября — 3 декабря. Новогодняя экоярмарка ремесленников

Вы найдете авторские изделия местных ремесленников: украшения, керамику, текстиль, аксессуары и многое другое, а также экопродукты: натуральная косметика, свечи ручной работы, товары для дома из экологичных материалов.

ДТЦ «Таш-Рабат», 10.00-19.00.

29 ноября — 8 декабря. Выставка «Искусство социальных изменений»

Представлены семь арт-инициатив из регионов Кыргызстана. Подробнее

КЦ «Кудук», 14.00-21.00.

5 декабря. Поэтический вечер «Начни зиму с поэзией»

Стихи Алтынай Абдраимовой прозвучат под аккорды пианистки Ирины Артющенко. Атмосферу вечера дополнит народный артист Кыргызской Республики Эрнис Асаналиев. Специальный гость — Аман Эсенбеков.

Ресторан «Frunze», 18.30.

5 декабря. Кинопремьеры

«Перегонщик» (боевик). Бывший сотрудник спецподразделений Руслан — занимается перегоном автомобилей из Дубая. Его мир меняется когда он случайно спасает маленькую девочку Еву, чей отец стал жертвой безжалостного наркоторговца. Руслан берет на себя защиту Евы и пытается спасти ее отца которого нет в живых.

«Заклятье. Обитель дьявола» (ужасы). На последних сроках беременности Мария приезжает в загородный дом своего мужа, где они планируют свить уютное семейное гнездышко. Мария спускается в подвал, чтобы проверить электрический щиток и обнаруживает там потайную комнату, которая скрывает страшную семейную тайну. Мария начинает паниковать, пытаясь сбежать обратно в город, но обнаруживает, что пропали ключи от ее машины. Темнеет, у Марии начинаются схватки, и она вступает в борьбу за свою жизнь и жизнь своего ребенка.

«Маша и медведь в кино: Парк чудес» (мультфильм). Маша, Даша и медведь отправляются в новое увлекательное приключение в Парк чудес, где их ждет день, полный захватывающих аттракционов и невероятных встреч. Даша очень хочет попасть на шоу, поэтому нацелена на победу во всех квестах парка, Маша просто ищет максимум веселья, а Мишка серьезно настроен испытать свой «умный» фотоаппарат. Но все идет не совсем по их плану.

«Операция «Панда»» (комедия). Международная звезда кунг-фу Джеки берет под опеку детеныша большой панды Ху Ху. Из-за того что у животного необычные глаза, международный преступный синдикат, жаждя заполучить редкий ген, объявляет награду за поимку Ху Ху. Джеки не может остаться в стороне и вступает с негодяями в противостояние.

«Тогда. Сейчас. Потом» (драма). Типичная американская гостиная дома в Новой Англии. Его обитатели сменяются на протяжении века. В 1950-х здесь родился мальчик Ричард. В этой комнате проходит его детство и юность, вот он оканчивает школу, а вот — уже приводит в дом невесту Маргарет. Молодая семья обзаводится детьми, здесь проходят все самые счастливые моменты их жизни, и здесь же — грустные. Дети обзаводятся внуками, а Ричард и Маргарет начинают понимать, что их время уходит.

6 декабря. Шоу «Новый мир кыргызского цирка»

На манеже вас ждут смелые акробаты, завораживающие трюки и завидная грация артистов. Каждый номер это настоящий праздник. От захватывающих дух выступлений до магической атмосферы под куполом цирка вас ждет настоящее приключение.

Государственный цирк имени Изибаева, 14.00.

6 декабря. Концерт Oino orchestra: Ludovico Einaudi

На концерте вы сможете насладиться музыкой этого талантливого композитора, известного своими эмоциональными и красивыми мелодиями.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 19.00.