Неделя-24. «Сталинки» и хрущевки под снос, и почему учителя не получили ноутбуки

Снести в Бишкеке хрущевки и «сталинки» намерен глава Госстроя Нурдан Орунтаев. По его словам, в столице остро не хватает земельных участков под строительство.

«Старые дома занимают много места, но квартир в них мало. Это требование времени, это называется реновацией», — сказал чиновник.

Правда, потом он рассказал, что как таковой законодательной базы для реновации нет и все пока на словах. Правда, потом поспешил заверить, что «будет принят закон, который будет учитывать интересы граждан».

Никто не будет покушаться на частную собственность. Мы намерены сделать так, чтобы было все выгодно для обеих сторон. Нурдан Орунтаев

Тем не менее данное заявление насторожило многих бишкекчан. Доверия к заявлениям о защите частной собственности особо сейчас нет. Особенно в свете того, насколько легко сейчас в республике пересматривают вопросы о приватизации различных объектов и их возврате государству.

На проспекте Чингиза Айтматова в столице начали вырубать тополя. Сначала спилили ветки, затем разделили стволы и выкорчевали корневую систему. Многие тополя начали высыхать, кору можно оторвать руками, без особых усилий, многие ветки сухие, а корни ломаются от небольшого давления. Сотрудники МП «Бишкекзеленхоз» заверили, что эти деревья очень опасны для горожан, особенно при ветреной погоде. Ранее мэр Айбек Джунушалиев рассказал, что на месте старых тополей высадят молодые деревья.

Мамбет Мамакеев и Эрнст Акрамов — два великих хирурга, чья работа спасла тысячи жизней, ушли из жизни почти вместе . Так, 24 ноября не стало Мамбета Мамакеева, а спустя два дня, 26 ноября, ушла из жизни еще одна легенда отечественной медицины — Эрнст Акрамов. Так случилось, но более 40 лет их взаимоотношения были напряженными: конфликт, начавшийся в конце 1980-х, стал одной из самых обсуждаемых тем в медицинском сообществе. В марте 2023 года в этой истории недопонимания и взаимных обид наконец поставлена точка. Мамбет Мамакеев сделал первый шаг и позвонил Эрнсту Акрамову, предложив встретиться. Их уход с разницей в два дня теперь кажется очень символичным. Эти люди до последнего вздоха оставались верными своему делу, своей миссии. Вечная память двум великим врачам.

О чем еще интересном и важном писали журналисты 24.kg — в обзоре «Неделя-24».

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