В Бишкеке проходит выставка народного поэта КР, художника Рамиса Рыскулова

В галерее «Дубовый парк» Союза художников проходит выставка народного поэта Кыргызстана, живописца Рамиса Рыскулова «Предтеча».

Представлено около 40 работ — живописи и графики — разных лет.

Экспозиция посвящена 90-летию поэта и художника.

Рамис Рыскулов родился 9 сентября 1934 года. С 1959-го — член Союза писателей СССР, с 1990 года — член Союза художников КР.

Автор ряда сборников стихотворений и поэм. Поэт является одним из смелых экспериментаторов, обновивших кыргызскую советскую поэзию внедрением белого стиха. Перевел на кыргызский язык произведения Александра Пушкина, Владимира Маяковского, Николая Некрасова, Андрея Вознесенского и других.

Умер 26 января 2021 года.

Выставка будет открыта до 29 ноября.