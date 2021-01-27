На 86-м году жизни скончался народный поэт Рамис Рыскулов

В Кыргызстане на 86-м году жизни скончался заслуженный деятель культуры, поэт Рамис Рыскулов. Об этом сообщили в пресс-службе Минкультуры.

Фото Минкультуры. Рамис Рыскулов

По ее данным, Рамис Рыскулов — автор ряда сборников стихов и поэм, переведенных на русский и латышский языки.

«Рамис Рыскулов перевел на кыргызский язык произведения Александра Пушкина, Владимира Маяковского, Николая Некрасова, Андрея Вознесенского и других. Он был настоящим профессионалом, внесшим значительный вклад в развитие культурной жизни кыргызского народа. Яркий образ Рамиса Рыскулова навсегда останется в наших сердцах. Выражаем свои глубочайшие соболезнования семье и друзьям поэта», — говорится в сообщении ведомства.

Редакция 24.kg также выражает соболезнования родным и близким Рамиса Рыскулова.