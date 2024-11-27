В Бишкеке возможно снижение параметров горячего водоснабжения и отопления

В связи с благоприятными погодными условиями (ожидается повышение температуры наружного воздуха до +18 градусов) сегодня, 27 ноября, МП «Бишкектеплосеть» будет проводить работы по перераспределению тепловой энергии между источниками ТЭЦ-1 и котельной «Бишкексельмаш». Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

По ее данным, цель мероприятий — устранение утечки на магистральном трубопроводе диаметром 720 миллиметров, расположенном на пересечении улиц Шабдана Баатыра и Достоевского.

«На время переключений возможно кратковременное снижение параметров горячего водоснабжения и отопления в отдельных районах города. Работы направлены на улучшение гидравлического режима и теплоснабжения, а также на предотвращение возможных последствий в холодный период», — сказали в муниципалитете.

Там отметили, что трубопровод, на котором будет проводиться ремонт, введен в эксплуатацию в 1989 году и полностью отслужил свой нормативный срок службы и требует капитального ремонта.