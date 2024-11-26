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Общество

Женщина на KIA протаранила припаркованное авто. Пострадали трое

В селе Лебединовка женщина за рулем автомобиля KIA протаранила припаркованное авто. Об этом 24.kg рассказали очевидцы происшествия.

ДТП произошло сегодня, 26 ноября, примерно в 21.00. По словам очевидцев, машина KIA ехала по проспекту Победы в восточном направлении и перед пересечением с улицей Чкалова съехала с трассы и протаранила припаркованный Opel.

Очевидцы добавили, что за рулем KIA была пьяная женщина, которая получила травмы. Также пострадали двое мужчин, находившихся в припаркованном автомобиле. Всех троих госпитализировали. На место происшествия сразу же прибыл экипаж УПСМ.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/312334/
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