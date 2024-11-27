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Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 27 ноября солнечно. Температура воздуха ожидается +16 градусов.

Отключение света, газа и воды

  • 9.00-17.00 — отрезки улиц Островского, Бакаева, Айни, Леваневского, Циолковского, улица Уметалиева, 81;
  • 9.30-13.00 — отрезок улицы Тыналиева;
  • 13.00-17.00 — микрорайон «Джал-29», отрезки улиц Масалиева, Жайыла Баатыра;
  • 9.00-16.30 — улица Тыныстанова, 199;
  • 9.00-16.00 — отрезки улиц Лесхозной, Жумабека, проспекта Жибек Жолу, улиц Ростовской, Асановой, Араванской;
  • 9.00-18.30 — отрезки улиц Кудрука, Уч-Курганской, Ганди, Ат-Башинской, Урицкого, Молодая Гвардия, Баялинова, Куренкеева, Мичурина,Турусбекова, Ташкентской, Интернациональной, проспекта Жибек Жолу, улиц Тимирязева, Шевченко, Манаса, Уметалиева, Журнальной, Акиева, переулки Тюпский, Джергаланский, Офицерский, Огородный;
  • 9.00-17.00 — отрезки улиц Чонкоргонской, Адырской, Наманганской, Нурекской, Коллекторной, Бельской, Андижанской, Гончарной, Рабочей, Ракетной, Набережной, 69 га, Дубосековской, переулки Гончарный, Красный строитель, Заравшанский, Огородный, Барсхаунский, Берликский, Беш-Кунгейский.

У кого намечается той

Ырысбек Атажанов

Родился 27 ноября 1974 года. Депутат Жогорку Кенеша.

Люди, которые меняли мир

Родилась профессор Валентина Исабаева

Родилась 27 ноября 1927-го в селе Торткул Иссык-Кульской области. Доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель науки Киргизской ССР.

Специалист в области физиологии крови и физиологии природных адаптаций. Награждена орденом Трудового Красного Знамени, медалями СССР.

Одна из первых докторов медицинских наук из числа кыргызских женщин, внесла значительный вклад в развитие отечественной медицины и высшего медицинского образования.

Ректор Кыргызской государственной медицинской академии с 1962 по 1971 год.

Опубликовано более 200 научных работ, в том числе 13 монографий, 4 учебника. Под ее руководством защищены 3 докторские и 13 кандидатских диссертаций.

Умерла 23 декабря 2001-го.

Куда сходить

Куда сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/312279/
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