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Общество

Новые «Звездные войны», триллеры и комедии. Что смотреть на следующей неделе

Франшиза «Звездные войны» продолжает расширяться, пытаясь охватить как можно большую по возрасту аудиторию. Новый сериал попробует привлечь к этому миру детей. Большие ожидания зрители возлагают на триллер «Черные голуби» с Кирой Найтли в главной роли — шпионы, политика, заговоры. Но кому не нравятся такие жанры, на следующей неделе (2 — 8 декабря) смогут посмотреть продолжения комедийных и анимационных сериалов. Выбор неплохой, в общем, есть.

1
«Черные голуби», 1 сезон, триллер (США)

Хелен Уэбб (Кира Найтли) замужем за политиком, является любящей матерью, а свое свободное время посвящает шпионской карьере. Уже много лет она работает на подпольную организацию «Черные голуби», которой передает все секреты мужа. Когда Хелен начинает угрожать реальная опасность, «Голуби» вызывают ей на помощь старого друга и коллегу Сэма.

2
«Прометей», детектив, мистика (Россия)

1998 год. При загадочных обстоятельствах пропадает пассажирский самолет. В 2024 году своей семье дозванивается один из пассажиров пропавшего рейса. В центре интригующего расследования оказывается журналистка по имени Аня. Ей нужно разобраться со множеством странностей и докопаться до правды. Пробираться сквозь дебри мистических тайн ей помогают учитель физики Вадим и оператор-технарь Никита.

3
«Звездные войны: Опорная команда», 1 сезон, фантастика (США)

Очередное ответвление легендарной фантастической вселенной Джорджа Лукаса «Звездные войны». События сериала разворачиваются после действий VI полнометражного эпизода «Возвращения джедая». Главный герой в исполнении Джуда Лоу — капитан межзвездного космического корабля, который вместе со своим верным экипажем бороздит просторы галактики. Однако по пути персонажам встречается немало испытаний и преград, поэтому до конечной точки пути доберутся не все.

4
«Дело о хвостатых», 3 сезон, мультфильм

Комедийный анимационный сериал о животных-детективах. Сэм Сноу и Кит Кейси — тайные агенты звериной полиции, которые всегда готовы помочь другим животным. Они путешествуют по всему миру и встречаются с самыми удивительными четвероногими клиентами — от белых медведей и пингвинов до львов и жирафов. У каждого из них есть особое задание для детективов. Кто-то потерял свое бесценное яйцо с будущим потомством, у кого-то украли приготовленную на завтрак рыбу, а кто-то и вовсе пропал сам.

5
«Комиссар Мартин Бек», 10 сезон, детектив (Швеция)

из интернета
Фото из интернета. Кадр из сериала «Комиссар Мартин Бек»

Криминальный детектив по мотивам одноименной серии бестселлеров о блестящем полицейском и следователе. Мартин — обычный мужчина, не лишенный своих проблем и страхов. Однако на рабочем месте он забывает обо всем, превращаясь в идеальную ищейку. День за днем он сталкивается с поистине пугающими расследованиями, но каждое дело ему удается довести до логического завершения. Когда на мусоросжигательном заводе обнаруживается тело, за работу берется Мартин Бек.

6
«Полярный», 4 сезон, комедия (Россия)

Виктор Громов (Михаил Пореченков), некогда легенда криминальной Москвы по кличке Мясник, давно отошел от дел и коротает дни на загородной ферме в Полярном-17. Волею судьбы он меняет жизнь бизнесмена, который строит туристический городок, на мэра Полярного, в котором большое число проблем. Приключения Виктора Громова, его семьи и друзей перетекли уже в 4-й сезон.

7
«Инспектор Адам Дэлглиш», 3 сезон, детектив (Великобритания)

из интернета
Фото из интернета. Кадр из сериала «Инспектор Адам Дэлглиш»
В третьем сезоне продолжаются приключения самого эксцентричного полицейского Великобритании и его бессменного напарника сержанта Мастерсона. Они расследуют загадочную смерть в больничной палате, гибель приходского священника из Дорсета отца Майкла, семейные тайны рода Бероунов и двойное убийство политика и бездомного. Между многими преступлениями чуткий разум Адама Дэлглиша замечает зыбкие связующие нити. Он подозревает, что расследование может привести его к настоящему заговору, связанному с английским парламентом.

8
«Победа или поражение», 1 сезон, мультсериал (США, Малайзия)

Сериал следит за командой средней школы по софтболу в течение недели, предшествующей игре чемпионата, и каждый эпизод рассказывается с точки зрения разных персонажей.

9
«Мисс Скарлет и Герцог», 5 сезон, детектив (США)

Многосерийное американское шоу, снятое в жанре нуарного детектива и рассказывающее о молодой женщине Элизе Скарлет, которая остается без средств к существованию после трагической кончины своего отца. Знакомые пытаются выдать ее замуж за богатого наследника, однако Скарлет решает заняться чем-то более интересным — детективным агентством покойного родителя. При этом она понимает, что не сможет руководить этим местом в одиночестве, ведь она все-таки женщина. К счастью, на помощь Скарлет приходит амбициозный следователь из самого известного полицейского учреждения Британии.

  • Какие премьеры сериалов и их продолжений вышли на этой неделе (25 ноября — 1 декабря) можно посмотреть здесь.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/312258/
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