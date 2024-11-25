На проспекте Чингиза Айтматова в Бишкеке начали вырубать тополя

На проспекте Чингиза Айтматова в Бишкеке начались работы по вырубке тополей. Сегодня, 25 ноября, к обеду уже срубили порядка 10-15 деревьев. Сначала спилили ветки, затем разделили стволы и выкорчевали корневую систему.

Многие тополя начали высыхать, кору можно оторвать руками, без особых усилий, многие ветки сухие, а корни ломаются от небольшого давления. Сотрудники МП «Бишкекзеленхоз» заверили, что эти деревья очень опасны для горожан, особенно при ветреной погоде.

Напомним, 16 ноября мэр столицы Айбек Джунушалиев устроил пресс-тур для журналистов, где рассказал, что на месте старых тополей будут высажены новые молодые деревья. Кроме того, по проспекту Чингиза Айтматова будет проложена велодорожка.

Фото на главной — мэрии Бишкека, проспект Айтматова.