15:16
USD 86.50
EUR 90.34
RUB 0.85
Общество

На проспекте Чингиза Айтматова в Бишкеке начали вырубать тополя

На проспекте Чингиза Айтматова в Бишкеке начались работы по вырубке тополей. Сегодня, 25 ноября, к обеду уже срубили порядка 10-15 деревьев. Сначала спилили ветки, затем разделили стволы и выкорчевали корневую систему.


Многие тополя начали высыхать, кору можно оторвать руками, без особых усилий, многие ветки сухие, а корни ломаются от небольшого давления. Сотрудники МП «Бишкекзеленхоз» заверили, что эти деревья очень опасны для горожан, особенно при ветреной погоде.

Напомним, 16 ноября мэр столицы Айбек Джунушалиев устроил пресс-тур для журналистов, где рассказал, что на месте старых тополей будут высажены новые молодые деревья. Кроме того, по проспекту Чингиза Айтматова будет проложена велодорожка.

Фото на главной — мэрии Бишкека, проспект Айтматова.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/312164/
просмотров: 1085
Версия для печати
Материалы по теме
Тополя на проспекте Чингиза Айтматова. Зачем их срубят и что посадят взамен
В Тюпе незаконно вырубали деревья. Ущерб превысил 104 тысячи сомов
Бишкек потерял одну из визитных карт. Ивы возле ЦУМа вырубили
Урбанисты и экологи против расширения дорог в Бишкеке и вырубки деревьев
На улице Жумабека в Бишкеке вырубают деревья
В питомник Бишкекзеленстроя. Куда дели ели с улицы Байтика Баатыра
При ремонте улицы Байтика Баатыра выкорчевали ели вдоль дороги
На бульваре Эркиндик проходит реконструкция зеленых зон
Вырубка в сквере на улице Профессора Зимы в Бишкеке законна — мэрия
В Бишкеке на улице Профессора Зимы вырубили почти все деревья
Популярные новости
ОСАГО. Как оформить полис и&nbsp;зачем он&nbsp;нужен ОСАГО. Как оформить полис и зачем он нужен
Где поплавать. Все крытые бассейны Бишкека на&nbsp;одной карте Где поплавать. Все крытые бассейны Бишкека на одной карте
Рак. Что важно о&nbsp;нем знать и&nbsp;как снизить риск заболевания Рак. Что важно о нем знать и как снизить риск заболевания
Ликвидация троллейбусов. Суд постановил приостановить демонтаж линий Ликвидация троллейбусов. Суд постановил приостановить демонтаж линий
Бизнес
MBANK обнулил комиссию на&nbsp;все переводы внутри страны MBANK обнулил комиссию на все переводы внутри страны
Коворкинг-центр в&nbsp;КТУ имени Раззакова: пространство для студентов будущего Коворкинг-центр в КТУ имени Раззакова: пространство для студентов будущего
MEGA: в&nbsp;2&nbsp;раза больше интернета, в&nbsp;2&nbsp;раза больше развлечений! MEGA: в 2 раза больше интернета, в 2 раза больше развлечений!
В&nbsp;Бишкеке открылся еще один супермаркет сети SPAR В Бишкеке открылся еще один супермаркет сети SPAR
25 ноября, понедельник
14:49
Главным тренером сборной Кыргызстана по греко-римской борьбе стал Уран Калилов Главным тренером сборной Кыргызстана по греко-римской б...
14:47
Айсулуу Тыныбекова планирует участвовать в Олимпиаде в Лос-Анджелесе
14:31
Депутат предложил Минсельхозу арендовать склады для сельхозпродукции в России
14:11
На проспекте Чингиза Айтматова в Бишкеке начали вырубать тополя
14:04
MBANK обнулил комиссию на все переводы внутри страны