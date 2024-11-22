Для кого будет действовать штраф в 1 миллион сомов. Пояснение от МЧС

Заместитель министра чрезвычайных ситуаций Урматбек Шамырканов рассказал о предлагаемых новых правилах наложения штрафов за нарушение норм пожарной безопасности. Об этом он сообщил в прямом эфире.

По его словам, штрафы не будут накладываться на отдельных предпринимателей, а будут касаться администрации рынка в зависимости от числа действующих субъектов.

Сумма штрафов будет зависеть от числа людей, которые работают на рынках или в торговых центрах:

Для крупных рынков, таких как «Дордой» и «Кара-Суу», где работают более 3 тысяч субъектов, штраф для администрации составит 1 миллион сомов.

Для средних рынков с количеством субъектов около 2 тысяч (например, Ошский рынок, Орто-Сай или торговые центры ГУМ, ЦУМ) штраф составит 500 тысяч сомов.

Для малых рынков с числом субъектов до 1 тысячи (например, рынок «Бает», ТЦ «Караван», VEFA) штраф будет равняться 200 тысяч сомов.

Урматбек Шамырканов отметил, что такие суммы были выбраны на основе среднего арифметического, чтобы установить справедливую шкалу, соответствующую масштабам рынков.

Напомним, ранее он объяснил, для чего предлагается такая инициатива.