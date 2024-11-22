МЧС объяснило повышение штрафа за пожарную безопасность до 1 миллиона сомов

Заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Кыргызстана, генерал-майор Урматбек Шамырканов, рассказал о причинах увеличения штрафов за нарушение норм пожарной безопасности. Об этом он сообщил в прямом эфире.

По его словам, предлагается увеличить сумму штрафов до 1 миллиона сомов вместо прежних 23 тысяч.

По словам Урматбека Шамырканова, эта мера необходима для защиты жизни людей и предотвращения крупных трагедий.

«Жизнь человека дороже любых денег и имущества. Мы видели, к чему могут привести нарушения техники безопасности. Например, в июне 2023 года на рынке «Дордой» произошел крупный пожар: сгорело около 50 контейнеров, ущерб составил почти 1 миллиард сомов. Несмотря на сложности с доступом к очагу пожара, наши подразделения смогли предотвратить дальнейшее распространение огня, но сколько бизнесменов тогда пострадало», — напомнил он.

В качестве примера международного опыта Урматбек Шамырканов упомянул трагедию в российском ночном клубе «Хромая лошадь», где пожар унес жизни десятков людей. После этого в России ужесточили требования к пожарной безопасности, а штрафы за их нарушения для юридических лиц подняли до 2 миллионов рублей.