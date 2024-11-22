В Бишкеке задержали одного из руководителей церкви

Задержан глава «Всемирной всесоюзной церкви верных и свободных адвентистов седьмого дня». Об этом журналистам сообщила юрист Кристина Джамгурчиева, представляющая интересы бывших прихожан — жителей села Ленинского.

По ее словам, гражданин России П.Ш. подозревается в возбуждении расовой, этнической, национальной, религиозной межрегиональной вражды. По решению суда его водворили в Бишкекский СИЗО-1.

Она добавила, что в отношении церкви адвентистов-реформаторов расследуется уголовное дело по статье 209 УК КР («Мошенничество»).