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Общество

Бакыт Торобаев проверил готовность предприятий Оша к отопительному сезону

 Под руководством заместителя председателя кабинета министров Бакыта Торобаева состоялось совещание по вопросам готовности экономики и населения Ошской области к отопительному сезону. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

На совещании приняли участие представители государственных ведомств в области, главы районных государственных администраций (акимы) и руководители угледобывающих компаний и заслушан доклад полномочного представителя президента в регионе.

Затем обсуждены меры по обеспечению успешного прохождения отопительного сезона и планы на будущее.

пресс-службы кабмина
Фото пресс-службы кабмина
 

Особое внимание уделено вопросам обеспечения населения, государственных учреждений и социальных объектов достаточным объемом угля и бесперебойного энергоснабжения.

Бакыт Торобаев также ознакомился с деятельностью Ошской городской теплоэлектроцентрали, где были проверены состояние оборудования и наличие достаточных запасов угля.

По итогам совещания и проверки зампредседателя кабмина дал ряд поручений отраслевым государственным ведомствам и органам местного самоуправления.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/311839/
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