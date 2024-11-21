Бакыт Торобаев проверил готовность предприятий Оша к отопительному сезону

Под руководством заместителя председателя кабинета министров Бакыта Торобаева состоялось совещание по вопросам готовности экономики и населения Ошской области к отопительному сезону. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

На совещании приняли участие представители государственных ведомств в области, главы районных государственных администраций (акимы) и руководители угледобывающих компаний и заслушан доклад полномочного представителя президента в регионе.

Затем обсуждены меры по обеспечению успешного прохождения отопительного сезона и планы на будущее.

Фото пресс-службы кабмина

Особое внимание уделено вопросам обеспечения населения, государственных учреждений и социальных объектов достаточным объемом угля и бесперебойного энергоснабжения.

Бакыт Торобаев также ознакомился с деятельностью Ошской городской теплоэлектроцентрали, где были проверены состояние оборудования и наличие достаточных запасов угля.

По итогам совещания и проверки зампредседателя кабмина дал ряд поручений отраслевым государственным ведомствам и органам местного самоуправления.