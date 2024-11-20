21:47
USD 8.65
EUR 91.43
RUB 0.87
Общество

Письмо с угрозами к Ташиеву. Вдова Чыныбая Турсунбекова сделала обращение

Супруга покойного экс-спикера Жогорку Кенеша Чыныбая Турсунбекова Нуржан Давлетбекова сделала видеообращение на своей странице в Facebook.

Отметим, ранее глава ГКНБ Камчыбек Ташиев сообщил о поступивших в его адрес угрозах. В обнародованном тексте упоминается вдова покойного экс-спикера парламента Чыныбая Турсунбекова.

Нуржан Давлетбекова заявила, что упоминание в письме повергло ее в шок.

«Прочитав информацию в соцсетях, я нахожусь в шоке. Я даже не смогла полностью прочитать это письмо. Вы верите, что человек, который желает моей семье благополучия, напишет такое? Я не знаю, кто стоит за этим и с какой целью это делается. У нас трое детей: две дочери и сын. Сын еще не женат. Мы не связаны с политикой и просто занимаемся своим делом. У дочерей маленькие дети, рядом нет мужа, который был бы поддержкой. То, что используют наше имя, приводит меня в шок. Я даже не знаю, кто написал это письмо», — отметила она.

Супруга бывшего спикера ЖК рассказала, как неизвестный сорвал собрание акционеров компании «Акун».

«В последнее время происходят случаи, которые меня беспокоят. Когда мы готовились к собранию акционеров, к нам ворвался парень. Он стал кричать, что работает в ГКНБ, и сорвал собрание. Так как я не акционер, я там не присутствовала. Я попросила документы этого парня, но никто не смог сообщить, кто это был, так как все были ошарашены», — подчеркнула она.

Нуржан Давлетбекова упомянула Тилекмата Куренова в своем обращении. Она не подтвердила, что он писал ее дочери.

«Позже мою дочь Айдай обвинили в том, что она общается с Тилекматом Куреновым. Я пришла в дом дочери и записываю это видео. Я спросила у Айдай, правда ли, что она переписывалась с Тилекматом Куреновым? Она мне показала переписку 2022 года. Он первый ей написал через мессенджер в Facebook. Я не знаю, кто это делает и с какой целью. Почему они цепляются к нашей семье? Я могла бы понять, если бы мой муж был жив. Какова ваша цель? Для чего вы это делаете?» — возмутилась вдова политика.

Она опровергла информацию о том, что финансирует экс-премьер-министра Сапара Исакова.

«В прошлый раз кто-то пустил слух, что я финансирую Сапара Исакова. Якобы я намерена его сюда привезти. Кем вы меня считаете? Я обычная мать, которая заботится о своей семье. Позже распространили еще один слух, будто Алмазбек Атамбаев передал мне $5 миллионов. Зачем он это будет делать? У меня нет связи с Атамбаевым. Если бы он хотел передать деньги Сапару Исакову, то мог бы сделать это напрямую. Что это за слухи? С какой целью они вмешивают нас в это? Побойтесь бога!» — заключила Нуржан Давлетбекова.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/311763/
просмотров: 276
Версия для печати
Материалы по теме
Камчыбек Ташиев поделился, каким именем назвал бы новорожденного внука
Камчыбек Ташиев озвучил, сколько средств возвращено государству от коррупции
Камчыбек Ташиев заявил о задержании посла, который обвиняется в коррупции
Камчыбеку Ташиеву прислали посылку с угрозами в отношении него и его семьи
Камчыбек Ташиевдин төртүнчү небереси жарык дүйнөгө келди
У Камчыбека Ташиева родился четвертый внук
Камчыбек Ташиев: «Мамлекет эч бир партияны же талапкерди колдобойт»
Материнский капитал. Марлен Маматалиев задумался о рождении шестого ребенка
Государство никого из партий и кандидатов не поддерживает — Камчыбек Ташиев
Камчыбек Ташиев прокомментировал задержания членов партии «Социал-демократы»
Популярные новости
Накопительная пенсия: как можно получить деньги досрочно и&nbsp;на&nbsp;какие цели Накопительная пенсия: как можно получить деньги досрочно и на какие цели
Как сохранить зрение на&nbsp;долгие годы. Советы врачей Как сохранить зрение на долгие годы. Советы врачей
Круглосуточные стоматологии в&nbsp;Бишкеке. Адреса и&nbsp;телефоны Круглосуточные стоматологии в Бишкеке. Адреса и телефоны
Музыкальные школы и&nbsp;курсы Бишкека. Адреса, телефоны и&nbsp;на&nbsp;чем учат играть Музыкальные школы и курсы Бишкека. Адреса, телефоны и на чем учат играть
Бизнес
Обращайтесь в&nbsp;поддержку&nbsp;О! онлайн круглосуточно, без ожидания на&nbsp;линии Обращайтесь в поддержку О! онлайн круглосуточно, без ожидания на линии
Исторический матч Кыргызстана и&nbsp;Ирана в&nbsp;отборе на&nbsp;ЧМ-2026: смотрите на&nbsp;MegaTV Исторический матч Кыргызстана и Ирана в отборе на ЧМ-2026: смотрите на MegaTV
Simbank&nbsp;&mdash; новый мобильный сервис от&nbsp;Doscredobank Simbank — новый мобильный сервис от Doscredobank
MISLAMIC&nbsp;в мобильном приложении MBANK: исламские финансы в&nbsp;новом формате MISLAMIC в мобильном приложении MBANK: исламские финансы в новом формате
20 ноября, среда
21:38
Письмо с угрозами к Ташиеву. Вдова Чыныбая Турсунбекова сделала обращение Письмо с угрозами к Ташиеву. Вдова Чыныбая Турсунбекова...
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 21 ноября: опять дожди
20:22
Правила использования международных денежных пожертвований утвердил кабмин
19:52
Камчыбек Ташиев поделился, каким именем назвал бы новорожденного внука
19:50
Турнир Panda Cup по футболу. Сборная Кыргызстана (U-20) заняла второе место