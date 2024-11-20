Письмо с угрозами к Ташиеву. Вдова Чыныбая Турсунбекова сделала обращение

Супруга покойного экс-спикера Жогорку Кенеша Чыныбая Турсунбекова Нуржан Давлетбекова сделала видеообращение на своей странице в Facebook.

Отметим, ранее глава ГКНБ Камчыбек Ташиев сообщил о поступивших в его адрес угрозах. В обнародованном тексте упоминается вдова покойного экс-спикера парламента Чыныбая Турсунбекова.

Нуржан Давлетбекова заявила, что упоминание в письме повергло ее в шок.

«Прочитав информацию в соцсетях, я нахожусь в шоке. Я даже не смогла полностью прочитать это письмо. Вы верите, что человек, который желает моей семье благополучия, напишет такое? Я не знаю, кто стоит за этим и с какой целью это делается. У нас трое детей: две дочери и сын. Сын еще не женат. Мы не связаны с политикой и просто занимаемся своим делом. У дочерей маленькие дети, рядом нет мужа, который был бы поддержкой. То, что используют наше имя, приводит меня в шок. Я даже не знаю, кто написал это письмо», — отметила она.

Супруга бывшего спикера ЖК рассказала, как неизвестный сорвал собрание акционеров компании «Акун».

«В последнее время происходят случаи, которые меня беспокоят. Когда мы готовились к собранию акционеров, к нам ворвался парень. Он стал кричать, что работает в ГКНБ, и сорвал собрание. Так как я не акционер, я там не присутствовала. Я попросила документы этого парня, но никто не смог сообщить, кто это был, так как все были ошарашены», — подчеркнула она.

Нуржан Давлетбекова упомянула Тилекмата Куренова в своем обращении. Она не подтвердила, что он писал ее дочери.

«Позже мою дочь Айдай обвинили в том, что она общается с Тилекматом Куреновым. Я пришла в дом дочери и записываю это видео. Я спросила у Айдай, правда ли, что она переписывалась с Тилекматом Куреновым? Она мне показала переписку 2022 года. Он первый ей написал через мессенджер в Facebook. Я не знаю, кто это делает и с какой целью. Почему они цепляются к нашей семье? Я могла бы понять, если бы мой муж был жив. Какова ваша цель? Для чего вы это делаете?» — возмутилась вдова политика.

Она опровергла информацию о том, что финансирует экс-премьер-министра Сапара Исакова.

«В прошлый раз кто-то пустил слух, что я финансирую Сапара Исакова. Якобы я намерена его сюда привезти. Кем вы меня считаете? Я обычная мать, которая заботится о своей семье. Позже распространили еще один слух, будто Алмазбек Атамбаев передал мне $5 миллионов. Зачем он это будет делать? У меня нет связи с Атамбаевым. Если бы он хотел передать деньги Сапару Исакову, то мог бы сделать это напрямую. Что это за слухи? С какой целью они вмешивают нас в это? Побойтесь бога!» — заключила Нуржан Давлетбекова.