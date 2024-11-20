16:53
USD 8.65
EUR 91.43
RUB 0.87
Общество

На СОР29 презентовали туристический потенциал Кыргызстана

Горные территории дают возможность развивать в Кыргызстане активный приключенческий туризм. Прежде всего речь о рафтинге, хайкинге, трекинге, поездках на лошадях и джипах, экотуризме. Об этом заявлено сегодня в кыргызском павильоне в рамках СОР29.

Глава Фонда поддержки развития туризма в КР Кылычбек Рысалиев отметил, что пользоваться природными ресурсами будут бережно, внедряя зеленые технологии.

24.kg
Фото 24.kg
Фонд разработал несколько проектов, в том числе по всесезонным горнолыжным курортам:

  • Baytik Resort в селе Кашка-Суу Чуйской области,
  • «Три вершины» на Иссык-Куле,
  • Chatkal Resort в Джалал-Абадской области.

Кылычбек Рысалиев подробнее остановился на проекте Baytik Resort.

Общая площадь участка под проект — 1,8 тысячи гектара, объем инвестиций — более 101 миллиона евро. Строительство поделено на 5 этапов — до 2028 года, период окупаемости 7 лет.

Читайте по теме
Горнолыжный курорт Baytik будет строить компания из России: подписано соглашение

До 2028 года будет проложено больше 50 км лыжных трасс и маршрутов, построено 22 канатные дороги, отели, рестораны, дома. Пропускная способность — 10 тысяч лыжников в день.

«Согласно исследованиям, проведенным в последние годы, 2 — 3 процента населения могут стать потенциальными лыжниками. Это означает, что только на региональном рынке может быть до 30 тысяч потенциальных лыжников, — сказал Кылычбек Рысалиев. — В радиусе 4 часов полета Бишкек достигает рынка с населением 1 миллиарда человек, а в радиусе 6 часов полета — 3 миллиарда. Исследования показали, что можно привлечь около 100 миллионов потенциальных посетителей».

Он отметил, что идеальная горная местность, а также обилие водных потоков являются безупречными условиями для круглогодичного плана развития горного туризма, горнолыжного направления. Курорт имеет всесезонный характер, все 365 дней в году гости могут найти удобные для себя развлечения — зимние и летние спортивные активности, а также круглогодичные пассивные активности, как панорамные площадки, и другое.

Кылычбек Рысалиев отметил, что существующие горнолыжные базы будут отремонтированы, улучшены и объединены в один круглогодичный кластер горнолыжного туризма.

Отметим, что эксперты прогнозируют рост количества туристов в Кыргызстане. Однако подчеркивают, что изменение климата оказывает значительное влияние на туристический сектор, что выражается в изменении природных условий, которые являются основой для различных видов туризма.

Читайте по теме
Озеро Иссык-Куль находится под угрозой — Эдиль Байсалов

Повышение температуры и уменьшение снежного покрова влияют не только на популярные туристические направления, но и на безопасность. Это может сократить длительность сезона и повысить риск для туристов, особенно в условиях частых лавин.

Кроме того, изменение климата оказывает давление на уникальные природные зоны, такие как озеро Иссык-Куль и высокогорные ландшафты.

Проблемы с водными ресурсами также затрагивают туристическую инфраструктуру, что становится особенно заметно в летний период, когда доступ к воде ограничен.

Для минимизации негативных последствий требуется адаптация и переход к устойчивым практикам.

Напомним, с 11 ноября в Баку проходит конференция ООН по изменению климата.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/311690/
просмотров: 301
Версия для печати
Материалы по теме
Изменение климата. Что требуют экоактивисты в ходе акций на СОР29
Озеро Иссык-Куль находится под угрозой — Эдиль Байсалов
СОР29. Как сельское хозяйство Кыргызстана адаптируется к изменениям климата
Изменение климата. Уровень воды в Каспийском море может упасть на 18 метров
СОР29. Примут ли новую финансовую цель для решения вопросов климата?
Мы уже не такие наивные — Эдиль Байсалов об ожиданиях от СОР29
В ОАЭ длинные выходные: распроданы все туры в Кыргызстан, Узбекистан и Грузию
СОР29. Замминистра культуры рассказал о роли молодежи в решении экопроблем
Вертикальное озеленение поможет адаптироваться к изменению климата
СОР29. МЧС о снижении риска стихийных бедствий в Кыргызстане
Популярные новости
Накопительная пенсия: как можно получить деньги досрочно и&nbsp;на&nbsp;какие цели Накопительная пенсия: как можно получить деньги досрочно и на какие цели
Как сохранить зрение на&nbsp;долгие годы. Советы врачей Как сохранить зрение на долгие годы. Советы врачей
Круглосуточные стоматологии в&nbsp;Бишкеке. Адреса и&nbsp;телефоны Круглосуточные стоматологии в Бишкеке. Адреса и телефоны
Музыкальные школы и&nbsp;курсы Бишкека. Адреса, телефоны и&nbsp;на&nbsp;чем учат играть Музыкальные школы и курсы Бишкека. Адреса, телефоны и на чем учат играть
Бизнес
Обращайтесь в&nbsp;поддержку&nbsp;О! онлайн круглосуточно, без ожидания на&nbsp;линии Обращайтесь в поддержку О! онлайн круглосуточно, без ожидания на линии
Исторический матч Кыргызстана и&nbsp;Ирана в&nbsp;отборе на&nbsp;ЧМ-2026: смотрите на&nbsp;MegaTV Исторический матч Кыргызстана и Ирана в отборе на ЧМ-2026: смотрите на MegaTV
Simbank&nbsp;&mdash; новый мобильный сервис от&nbsp;Doscredobank Simbank — новый мобильный сервис от Doscredobank
MISLAMIC&nbsp;в мобильном приложении MBANK: исламские финансы в&nbsp;новом формате MISLAMIC в мобильном приложении MBANK: исламские финансы в новом формате
20 ноября, среда
16:51
Законопроект о реабилитации жертв политических репрессий принят в Жогорку Кенеше Законопроект о реабилитации жертв политических репресси...
16:43
Завершается строительство первого участка дороги Балыкчи — Боконбаево — Каракол
16:38
В ГКНБ прокомментировали вызов экс-депутата Эмиля Жамгырчиева на допрос
16:24
У Камчыбека Ташиева родился четвертый внук
16:05
Клен vs платан. Мэрия Бишкека интересуется, что сажать на проспекте Айтматова