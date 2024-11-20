На СОР29 презентовали туристический потенциал Кыргызстана

Горные территории дают возможность развивать в Кыргызстане активный приключенческий туризм. Прежде всего речь о рафтинге, хайкинге, трекинге, поездках на лошадях и джипах, экотуризме. Об этом заявлено сегодня в кыргызском павильоне в рамках СОР29.

Глава Фонда поддержки развития туризма в КР Кылычбек Рысалиев отметил, что пользоваться природными ресурсами будут бережно, внедряя зеленые технологии.

Фото 24.kg

Baytik Resort в селе Кашка-Суу Чуйской области,

«Три вершины» на Иссык-Куле,

Chatkal Resort в Джалал-Абадской области.

Фонд разработал несколько проектов, в том числе по всесезонным горнолыжным курортам:

Кылычбек Рысалиев подробнее остановился на проекте Baytik Resort.

Общая площадь участка под проект — 1,8 тысячи гектара, объем инвестиций — более 101 миллиона евро. Строительство поделено на 5 этапов — до 2028 года, период окупаемости 7 лет.

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До 2028 года будет проложено больше 50 км лыжных трасс и маршрутов, построено 22 канатные дороги, отели, рестораны, дома. Пропускная способность — 10 тысяч лыжников в день.

«Согласно исследованиям, проведенным в последние годы, 2 — 3 процента населения могут стать потенциальными лыжниками. Это означает, что только на региональном рынке может быть до 30 тысяч потенциальных лыжников, — сказал Кылычбек Рысалиев. — В радиусе 4 часов полета Бишкек достигает рынка с населением 1 миллиарда человек, а в радиусе 6 часов полета — 3 миллиарда. Исследования показали, что можно привлечь около 100 миллионов потенциальных посетителей».

Он отметил, что идеальная горная местность, а также обилие водных потоков являются безупречными условиями для круглогодичного плана развития горного туризма, горнолыжного направления. Курорт имеет всесезонный характер, все 365 дней в году гости могут найти удобные для себя развлечения — зимние и летние спортивные активности, а также круглогодичные пассивные активности, как панорамные площадки, и другое.

Кылычбек Рысалиев отметил, что существующие горнолыжные базы будут отремонтированы, улучшены и объединены в один круглогодичный кластер горнолыжного туризма.

Отметим, что эксперты прогнозируют рост количества туристов в Кыргызстане. Однако подчеркивают, что изменение климата оказывает значительное влияние на туристический сектор, что выражается в изменении природных условий, которые являются основой для различных видов туризма.

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Повышение температуры и уменьшение снежного покрова влияют не только на популярные туристические направления, но и на безопасность. Это может сократить длительность сезона и повысить риск для туристов, особенно в условиях частых лавин.

Кроме того, изменение климата оказывает давление на уникальные природные зоны, такие как озеро Иссык-Куль и высокогорные ландшафты.

Проблемы с водными ресурсами также затрагивают туристическую инфраструктуру, что становится особенно заметно в летний период, когда доступ к воде ограничен.

Для минимизации негативных последствий требуется адаптация и переход к устойчивым практикам.

Напомним, с 11 ноября в Баку проходит конференция ООН по изменению климата.