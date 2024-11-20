Кабмин передал Западный автовокзал мэрии. Пока в безвозмездное пользование

Кабмин поручил Госагентству по управлению государственным имуществом передать мэрии города Бишкек находящийся в государственной собственности имущественный комплекс Западного автовокзала с соответствующими земельными участками. Об этом говорится в распоряжении кабинета министров от 13 ноября 2024 года № 726-р, сообщает сайт «Токтом».

Отмечается, что пока комплекс передается в безвозмездное пользование до рассмотрения новым созывом Бишкекского городского кенеша вопроса о принятии его в муниципальную собственность объекта.

В случае получения согласия Бишкекского городского кенеша он будет передан в муниципальную собственность.

Отметим, что 23 октября Западный автовокзал, в том числе мини-вокзал «Акжол», полностью прекратили работу. По словам градоначальника Айбека Джунушалиева, на месте автовокзала планируют создать современный объект в рамках инвестиционного проекта. Сейчас ведутся переговоры с двумя-тремя инвесторами, чтобы рекомендовать им этот участок. При этом он не уточнил, о каком объекте идет речь.

! Временные автостанции Распоряжением установлено, что до начала функционирования нового автовокзала для обслуживания и регулирования пригородных и междугородных маршрутов внутриобластного, межобластного и международного сообщений мэрия организует временные автостанции: ! На территории нового ипподрома муниципального предприятия «Ак-Кула» , расположенного в Военно-Антоновском айыльном аймаке Сокулукского района Чуйской области Кыргызской Республики (земли сельскохозяйственного назначения вблизи поста ГАИ):

пригородных и внутриобластных маршрутов в западном, северо-западном и юго-западном направлениях;

международных автобусных маршрутов, автобусных маршрутов по направлению в Таласскую область и южные регионы; На территории ДЕПО-2 Бишкекского троллейбусного управления, расположенного на пересечении улицы Чокана Валиханова и проспекта Шабдан Баатыра: пригородных и внутриобластных маршрутов в восточном, северо-восточном и юго-восточном направлениях. Мэрии города поручено принять необходимые меры по организации указанных временных автостанций и по обеспечению функционирования на территории временных автостанций объектов бытового и технического обслуживания пассажиров, водителей и работников временных автостанций.

В документе также поручается Минтрансу определить муниципальное предприятие «Бишкекский автовокзал», находящееся по адресу: город Бишкек, улица Алма-Атинская, 1/1, как станционное сооружение по обслуживанию и регулированию автобусных маршрутов по направлению в Иссык-Кульскую и Нарынскую области.