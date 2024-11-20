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Общество

Порыв трубопровода на проспекте Чуй в Бишкеке полностью устранили

Порыв трубопровода на перекрестке проспекта Чуй и улицы 7 Апреля полностью устранили. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Бишкека.

В муниципалитете напомнили, что порыв произошел в ночь на 17 ноября в 02.30.

«Сотрудники предприятия «Бишкектеплосеть» выехали на место и локализовали порыв в течение часа, после приступили к устранению повреждения без отключения жилых домов от отопления. В течение суток заменили поврежденную трубу и начали засыпку грунта», — сообщили в мэрии.

Дорожное покрытие восстановлено, и уложен новый асфальт, дорогу готовят к открытию.

На сегодня износ тепловых сетей в Бишкеке составляет около 80 процентов. Поэтому мэрия города при ремонте дорог меняет все коммуникации.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/311668/
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