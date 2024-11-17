На проспекте Чуй прорвало трубопровод. Движение частично ограничено

Около 2.30 на пересечении проспекта Чуй и улицы 7 Апреля произошел порыв трубопровода. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

«Сотрудники ОАО «Бишкектеплосеть» оперативно выехали на место и локализовали порыв в 3.00», — отметили в муниципалитете.

Повреждение произошло на резервной перемычке 1984 года. Подачу тепла и воды потребителям не ограничивали.

«Бригада на месте с ночи занимается устранением повреждения», — добавили в мэрии.

В связи с устранением повреждения на тепловой сети частично ограничено движение на данном участке.