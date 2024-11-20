Депутаты предлагают определить правовой статус творческих союзов

Депутаты Жогорку Кенеша предлагают определить правовой статус творческих союзов. Мирлан Самыйкожо, Аманкан Кенжебаев и Акылбек Тумонбаев разработали проект закона «О творческих союзах Кыргызской Республики».

Как поясняют инициаторы, документ определяет правовой статус творческих союзов и устанавливает правовые, социальные, экономические и организационные основы деятельности творческих союзов в области культуры, литературы, искусства, театра, кино, музыки.

Как отмечают разработчики законопроекта, сегодня в КР есть:

Национальный союз писателей Кыргызской Республики, основан в 1934 году (580 членов);

Союз художников Кыргызской Республики, основан в 1934 году (519 членов);

Союз музыкальных деятелей Кыргызской Республики создан в 1986 году (420 членов);

Союз композиторов Кыргызстана, основан в 1939 году (62 члена);

Союз театральных деятелей Кыргызстана, создан в 1960 году (400 членов);

Союз кинематографистов Кыргызстана, создан 1962 году (300 членов).

По словам депутатов, в период своего существования в советское время вышеназванные союзы получали государственную поддержку и возглавлялись выдающимися деятелями кыргызской культуры. После 1992 года все эти творческие союзы перестали получать государственную материальную поддержку. У некоторых даже нет зданий.

«В последние годы государство начало выделять творческим союзам средства, например, в этом году выделили 65 миллионов сомов, которые направляются на необходимые людям творческие проекты (книги, картины, кино и другие фестивали)», — отмечается в справке-обосновании.

Союз журналистов Кыргызстана, созданный в 1959 году, разработчиками законопроекта не учтен, как и Союз архитекторов КР.