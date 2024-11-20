Фестиваль французских премьер впервые пройдет в Кыргызстане. Об этом сообщили в посольстве Франции в Бишкеке.
«В конце ноября зрители смогут насладиться уникальной возможностью просмотра свежайших французских хитов на большом экране в своем городе. Фестиваль французских премьер открывает доступ к ярким и самобытным картинам, до сих пор не представленным в широком прокате Кыргызстана, и приглашает зрителей ближе познакомиться с современным кинематографом Франции.
Фестиваль инициирован Французским институтом и в этом году проводится при поддержке посольства Франции в Кыргызстане и департамента кинематографии при Министерстве культуры и спорта Кыргызской Республики», — говорится в сообщении.
Фестиваль французских премьер состоится с 21 по 24 ноября в кинотеатре «Ала-Тоо» в Бишкеке. В программе фестивальные хиты, анимация для семейного просмотра, а также культовая классика.
Программа фестиваля:
21 ноября 18.00
- Открытие фестиваля и показ биографической драмы «Ники» (режиссер Селин Саллетт), которая расскажет историю молодой художницы, эмигрировавшей во Францию из США в эпоху маккартизма.
- Фильм участвовал в программе «Особый взгляд» на Каннском кинофестивале-2024.
22 ноября 18.00
- Cпециальный показ легендарной криминальной драмы «Самурай» в 4K-качестве в память о великом Алене Делоне.
23 ноября первый показ в 16.00, второй показ в 18.00
- Семейный мультфильм «Новогодние истории зверушек», где милые зверята отправляются в праздничное путешествие по разным странам, а также романтическая мелодрама «Черный чай» (режиссер Абдеррахман Сиссако), в которой разворачивается история любви между владельцем чайного магазина и молодой женщиной, приехавшей в Азию после неудавшейся свадьбы.
- Фильм участвовал в конкурсной программе Берлинале-2024.
24 ноября 18.00
- Закрытие фестиваля, драма «История Сулеймана» (режиссер Борис Ложкин), которая рассказывает о сложном пути мигранта из Гвианы, стремящегося получить убежище во Франции.
- Фильм участвовал в программе «Особый взгляд» на Каннском кинофестивале-2024.