Фестиваль французских премьер впервые пройдет в Кыргызстане. Об этом сообщили в посольстве Франции в Бишкеке.

«В конце ноября зрители смогут насладиться уникальной возможностью просмотра свежайших французских хитов на большом экране в своем городе. Фестиваль французских премьер открывает доступ к ярким и самобытным картинам, до сих пор не представленным в широком прокате Кыргызстана, и приглашает зрителей ближе познакомиться с современным кинематографом Франции.

Фестиваль инициирован Французским институтом и в этом году проводится при поддержке посольства Франции в Кыргызстане и департамента кинематографии при Министерстве культуры и спорта Кыргызской Республики», — говорится в сообщении.

Фестиваль французских премьер состоится с 21 по 24 ноября в кинотеатре «Ала-Тоо» в Бишкеке. В программе фестивальные хиты, анимация для семейного просмотра, а также культовая классика.

Программа фестиваля:

21 ноября 18.00

Открытие фестиваля и показ биографической драмы «Ники» (режиссер Селин Саллетт), которая расскажет историю молодой художницы, эмигрировавшей во Францию из США в эпоху маккартизма.

Фильм участвовал в программе «Особый взгляд» на Каннском кинофестивале-2024.

22 ноября 18.00

Cпециальный показ легендарной криминальной драмы «Самурай» в 4K-качестве в память о великом Алене Делоне.

23 ноября первый показ в 16.00, второй показ в 18.00

Семейный мультфильм «Новогодние истории зверушек», где милые зверята отправляются в праздничное путешествие по разным странам, а также романтическая мелодрама «Черный чай» (режиссер Абдеррахман Сиссако), в которой разворачивается история любви между владельцем чайного магазина и молодой женщиной, приехавшей в Азию после неудавшейся свадьбы.

Фильм участвовал в конкурсной программе Берлинале-2024.

24 ноября 18.00