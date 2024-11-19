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Общество

Эмиль Жамгырчиев не пришел на свой судебный процесс

Накануне, 18 ноября, Первомайский районный суд отложил процесс в отношении бывшего депутата Жогорку Кенеша Эмиля Жамгырчиева. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе суда.

По ее данным, заседание перенесли из-за неявки Эмиля Жамгырчиева. 

Напомним, депутатская комиссия дала согласие на привлечение к уголовной ответственности Эмиля Жамгырчиева.

Депутат явился в ГКНБ, где его допросили в качестве подозреваемого и провели иные следственные действия, у него взяли обязательство о явке в органы следствия и отпустили.

Отметим, председатель ГКНБ заявил, что «не собирается его сажать». «Пусть приходит, не скрывается, мы не закроем его в тюрьме. А то, что он встречался с кримавторитетом Салимом Абдувалиевым, — это позор, он хотел заручиться его поддержкой», — сказал Камчыбек Ташиев.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/311600/
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