В Бишкеке 20 ноября облачно, дожди. Температура воздуха ожидается +15 градусов.
Отключение света, газа и воды
- 9.30-19.00 — проспект Жибек Жолу, 325, 361, 355;
- 9.30-12.00 — улицы Токомбаева, 45/1, Дордой, 238;
- 9.30-16.00 — село Орто-Сай;
- 9.0-17.00 — улица Ала-Арчинская, 69, отрезки улицы Сыдыкова, проспекта Дэн Сяопина, улиц Сельсоветской, Месароша;
- 9.00-13.00 — отрезки улиц Мурманской, Алыкулова, жилмассив «Ак-Орго» (улица Алты-Бакан);
- 9.30-17.00 — села Маевка (улицы Ала-Арчинская, Виноградная, Школьная, Южная, Молодая Гвардия, Веселая, Совхозная, Родниковая, Больничная, Сельская, МТФ, Восточная, Тулебердиева, Саадаева, Архитекторная), Мраморное (улицы Новая, МТФ);
- 13.00-18.00 — село Мраморное (улицы Мраморная, Новая, Ак-Чий, Юбилейная, Северная, Молодежная, Урожайная, Южная, 70 лет Октября, Целинная, Кольцевая, Тендик, МТФ, Сары-Булак, Березовая, Центральная, Ала-Арча, Жетиген).
У кого намечается той
Асилбек Маткалыков
Родился 20 ноября 1972 года. Мэр города Кызыл-Кии.
Антонина Шевченко
Родилась 20 ноября 1984 года. Чемпионка мира по различным видам ударных единоборств, боец ММА. Прозвище Пантера.
Памятные даты
Всемирный день ребенка
В 1954 году Генеральная Ассамблея ООН рекомендовала всем странам ввести в практику празднование этой даты как дня мирового братства и взаимопонимания детей.
Дети и подростки — самые уязвимые члены любого общества. Неудовлетворительные условия — одно из самых распространенных нарушений прав детей.
По данным ООН, ежегодно 11 миллионов детей умирают, не дожив до своего пятого дня рождения, еще десятки миллионов остаются физически или умственно больными. Многие из этих смертей вызваны легко предотвращаемыми или легко излечиваемыми болезнями; другие — губительными последствиями нищеты, невежества, дискриминации и насилия.
С празднованием Всемирного дня ребенка связан День педиатра, который также отмечается 20 ноября.
Люди, которые меняли мир
Умер композитор Асан Мурзабаев
Родился 1 февраля 1942-го в селе Кара-Кунгей. Кыргызский композитор, заслуженный деятель культуры КР.
Вот далеко не полный список работ Асана Мурзабаева 1970-х годов: симфоническая поэма «Эрке ботой», цикл пьес для фортепиано «Листки из джайлоо», две баллады для голоса, инструментальные концерты — для фортепиано, гобоя, виолончели, струнный квартет.
Всего через два года после окончания института он принят в члены Союза композиторов СССР.
В 1980-е обращается к более крупным формам — оратории, опере, вокально-симфонической поэме, симфонии.
Автор оперы «Волк и пятеро козлят» (либретто Жолдошбая Абдыкалыкова).
В течение многих лет Асан Мурзабаев преподавал: вначале в музыкальном училище, затем в Институте искусств, а с 1994 года — в Кыргызской национальной консерватории.
Умер 20 ноября 2012-го.
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