МВД призывает сторонников социал-демократов дождаться окончания следствия

МВД призывает сторонников партии «Социал-демократы» дождаться окончания следствия в отношении ранее арестованных членов. Об этом в эфире «Биринчи радио» сказал руководитель отдела следственной службы министерства Султан Макилов.

Во время эфира в студию позвонил мужчина и раскритиковал действия милиции в отношении этой политорганизации.

Султан Макилов заявил, что в МВД не могут комментировать уголовное дело, поскольку идет следствие. Он пообещал, что информация будет предоставлена по окончании расследования и после передачи дела в суд.

Напомним, 15 ноября Свердловский районный суд Бишкека избрал меру пресечения в отношении лидера политической партии «Социал-демократы» Темирлана Султанбекова и задержанных членов в виде ареста. Темирлана Султанбекова, Ирину Карамушкину и Розу Турксевер водворили в СИЗО-1 до 13 января 2025 года.

13 ноября в штабе политической партии провели обыски. В ГУВД столицы сообщили о возбуждении уголовного дела по статье «Подкуп голосов избирателей» УК КР после появления в соцсетях аудиозаписи разговора предположительно начальника штаба партии «Социал-демократы» Ирины Карамушкиной с кандидатом Данияром Чолпонбаевым, где они якобы обсуждают подкуп голосов избирателей на предстоящих выборах депутатов местных кенешей.

17 ноября прошли выборы. Партию «Социал-демократы» отстранили от участия в выборах в БГК из-за возбужденного уголовного дела.