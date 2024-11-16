Изменение климата усугубляет ситуацию с гендерным насилием, но об этом мало кто задумывается. Об этом 24.kg на полях СОР29 сообщила доктор филологических наук, директор неправительственной организации «Эколог» (Узбекистан) Наргис Косимова.

По ее словам, сегодня во всем мире, в том числе и в Центрально-Азиатском регионе, актуализируются многие экологические проблемы, в том числе нехватка воды, деградация земель, исчезновение биоразнообразия, повышение температуры.

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И в первую очередь от этого страдают женщины и дети в сельской местности.

«Наша организация «Эколог» провела в 2023 году исследование в Джизакской области и в Республике Каракалпакстан, которым охватили 293 женщины, из них 30 процентов с инвалидностью. 72 процента женщин при опросе ответили, что страдают от проблем экологии и насилия.

Как это происходит? В Узбекистане, там, где остро ощущается нехватка воды, ее носят женщины и дети. Землю обрабатывают женщины, топливом обеспечивают тоже они (собирают кизяк, хворост).

В основном вода уходит на стирку и приготовление пищи. Многие участницы опроса ответили, что экономят воду для своей гигиены, не могут полноценно умываться. Они не успевают вовремя выполнять всю работу по дому, связанную с использованием воды, и поэтому их бьют, оскорбляют. Это могут быть муж, его родственники или свои же родные люди. Двойному издевательству и оскорблению подвергаются женщины с инвалидностью.

Что касается детей, то в селах часто из-за погодных условий они не могут пойти в школу — нет нормальных дорог. Кроме того, сами домохозяйства привлекают их к сельхозработам во время сезона», — рассказала Наргис Косимова.

Она отметила, что исследования о влиянии климата на гендерное насилие проводили в Пакистане, Индии, но в Центрально-Азиатском регионе нет.

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«Проблемы в странах ЦА почти одинаковые. Исследования помогли бы лучше проанализировать ситуацию, чтобы потом вносить изменения в законодательство, образовательную систему, привлекать деньги на эту проблему. Они указывают на целевую аудиторию и дают конкретное направление для принятия решений, поэтому их нужно проводить», — подчеркнула профессор.

Еще одна проблема, на которой она сделала акцент, — это нехватка знаний у сельских женщин.

«К примеру, они собирают какие-то горные растения и продают их, чтобы заработать немного денег. При этом они не понимают, что зачастую из-за их деятельности исчезают редкие виды, — пояснила Наргис Косимова. — В Узбекистане произрастает семь видов тюльпанов, пять из которых занесены в Красную книгу. Когда начинается сезон цветения тюльпанов, можно увидеть, как на обочинах дорог их пачками продают женщины, девочки. Нужно работать с ними в этом направлении, информировать о существующей ответственности, штрафах, а также улучшать инфраструктуру их местности, предлагать альтернативные источники дохода, чтобы они не рвали редкие растения, а оберегали и помогали таким образом развитию экотуризма».

Она также подчеркнула важную роль участия женщин в политике и принятии климатических решений и с сожалением отметила, что зачастую их нет в соответствующих государственных структурах Центрально-Азиатского региона.

Напомним, в Баку с 11 по 22 ноября проходит 29-я конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата.