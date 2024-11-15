Обновленный после реконструкции парк открыли в Кара-Балте. Об этом сообщили в аппарате полномочного представителя президента в Чуйской области.

По его данным, площадь парковой зоны составляет более 51 квадратного метра, ему выдан государственный акт на землю.

В рамках работ по благоустройству территории полностью обновили освещение, установили 58 новых фонарных столбов и ограждение по периметру, реконструировали фонтан и три памятника, уложили брусчатку и асфальт, установили бордюры. Теперь здесь есть пять детских площадок, скамейки и урны.