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Общество

Обновленный после реконструкции парк открыли в Кара-Балте

Обновленный после реконструкции парк открыли в Кара-Балте. Об этом сообщили в аппарате полномочного представителя президента в Чуйской области.

По его данным, площадь парковой зоны составляет более 51 квадратного метра, ему выдан государственный акт на землю.

В рамках работ по благоустройству территории полностью обновили освещение, установили 58 новых фонарных столбов и ограждение по периметру, реконструировали фонтан и три памятника, уложили брусчатку и асфальт, установили бордюры. Теперь здесь есть пять детских площадок, скамейки и урны.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/311271/
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