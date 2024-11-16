Назад в прошлое, молодежные сериалы и драмы. Что посмотреть на следующей неделе

На следующей неделе (18-24 октября) выйдут несколько новинок, а также продолжение некоторых старых сериалов. Например, «Чужестранка», которая держится на телеэкранах уже восемь сезонов. Кроме того, есть комедии, драмы и исторические сериалы. В общем, каждый зритель найдет для себя что-то интересное.

1 «Императрица», историческая драма, второй сезон (Австрия, Германия) «Императрица», историческая драма, второй сезон (Австрия, Германия)

Сериал о восхождении и правлении легендарной Елизаветы Баварской, также известной как принцесса Сисси. Молодая и дерзкая девушка с первого взгляда влюбляет в себя императора Австрии Франца, хотя изначально тот собирался жениться на ее старшей сестре. Теперь супруга правителя должна отстоять свои права перед властолюбивой свекровью и братом мужа, который жаждет захватить трон, а заодно и ее сердце. А к границе империи тем временем подходят вражеские войска.

2 «Жестокие игры», драма, первый сезон (США) драма,(США)

Речь пойдет об элитных студентах Манчестерского колледжа, университета, расположенного в Вашингтоне, округ Колумбия, где репутация значит все, братство и сестринство — золотой стандарт, а два безжалостных сводных брата Каролина Мертей и Люсьен Бельмонт готовы на все, чтобы остаться на вершине жестокой социальной иерархии.

3 «Дети перемен», драма, первый сезон (Россия) драма,(Россия)

Семейная сага на фоне слома эпох. Новый взгляд на противоречивые 90-е... 45-летняя Флора Борисовна (Виктория Исакова) водит троллейбус и воспитывает трех сыновей. Неунывающая оптимистка создала дружную семью, но жестокое время вносит свои коррективы. Теперь у Пети (Слава Копейкин), Юры (Макар Хлебников) и Руслана (Хетаг Хинчагов) свои друзья, банды и тайны. Уличные законы и жизнь «по понятиям» разделяют самых близких людей, заставляя братьев ненавидеть друг друга.

4 «Сексуальная жизнь студенток», комедия, третий сезон (США) комедия,(США)

Четыре девушки с разными характерами из разных слоев общества становятся соседками по общежитию в колледже Эссекс в Вермонте: наивная провинциалка Кимберли, секс-позитивная американка индийского происхождения Бела, живущая в тени матери-сенатора футболистка Уитни и стервозная зазнайка Лейтон, скрывающая, что она лесбиянка. Несмотря на разное происхождение, девушки быстро находят общий язык и стараются поддерживать друг друга.

5 «Уроки китайского», драма, первый сезон (Россия) драма,(Россия)

Каждый шаг Никиты Симачева находится под контролем. После смерти матери он переехал жить к отцу, известному ученому и фармакологу. Симачев-старший тайно нанимает телохранительницу для сына — он узнает, что за его революционной медицинской разработкой ведут охоту опасные люди. Поэтому, когда парень знакомится со студенткой по обмену Мэйлин, ему даже в голову не приходит, что она появилась в его жизни неслучайно. Девушка в совершенстве владеет боевыми искусствами и с ранних лет была участницей влиятельного клана из Китая. А теперь она попадает в новый для себя мир студенческой свободы и ярких чувств, которые раньше себе не позволяла испытывать.

6 «Чужестранка», фантастика, восьмой сезон (США, Великобритания) фантастика,(США, Великобритания)

Адаптация серии романов Дианы Гэмблдон о военной медсестре Клэр Рэнделл, переместившейся из 1945 года в 1743-й. Она становится свидетельницей напряженных отношений между шотландцами и англичанами. Скучая по мужу из настоящего времени, ей приходится выживать среди нахальных и неприятных людей. Каждый день Клэр напоминают, что в Шотландии ей не место, обзывая чужестранкой. Вот уже семь сезонов женщина пытается попасть домой.

7 «Интерьер Чайнатауна», триллер, первый сезон (США) триллер,(США)

Криминальный сериал расскажет о посредственном актере Уилисе (комик Джимми О. Ян), который устал сниматься в массовке или в стереотипных и эпизодических ролях вроде доставщика еды. Однажды у героя появляется шанс выйти на первый план: детектив Лана (Хлоя Беннет) просит Уилиса помочь с опасным расследованием заговора в родном Чайнатауне.

8 «Ночной суд», комедия, третий сезон (США) комедия,(США)

Действие развивается вокруг сотрудников муниципального суда Манхэттена. Яркая, решительная и страстная Эбби Стоун — новая судья манхэттенского суда, которая работает исключительно в ночные смены. Будучи опытным сотрудником судебной системы, Эбби приступает к работе с наведения порядка в команде, чьи сотрудники привыкли работать расслабленно и лениво. По мере того как главной героине удается создать правильную рабочую атмосферу, она занимается своими непосредственными обязанностями, стремясь добиться эффективного рассмотрения дел, а также найти человечность в подсудимых, которые предстанут перед ней.