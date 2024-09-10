Кабмин утвердил положение об организации школьного питания

Кабинет министров Кыргызстана утвердил положение об организации питания учащихся в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях.

Решение подписал председатель кабмина Акылбек Жапаров в целях создания оптимальных условий для организации разнообразного, полноценного и здорового питания учеников и обеспечения безопасности школьного питания.

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Местным государственным администрациям и органам местного самоуправления (по согласованию) при формировании местного бюджета на 2025-й и последующие годы поручено по возможности предусматривать средства на создание необходимых условий для организации питания в школах, а также поддержку учащихся, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Министерству образования и науки поручено провести до конца следующего года сертификацию работников школьных пищеблоков, не имеющих профессионального образования в области общественного питания, а также повышать на систематической основе квалификацию работников учебных заведений по вопросам организации школьного питания.