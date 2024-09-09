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Общество

Активист Алга Кылычев попал в реанимацию. Он в тяжелом состоянии

Активист Алга Кылычев попал в реанимацию в тяжелом состоянии, сообщила на своей странице в Facebook правозащитница Азиза Абдирасулова.

«Друзья! Алга Кылычев в крайне тяжелом состоянии попал в реанимацию. Пусть выздоравливает», — написала Абдирасулова.

В другом же посте она добавила, что Кылычев госпитализирован в отделение неврологии Национального госпиталя.

Ранее сообщалось, что Аламединский районный суд Чуйской области приговорил Кылычева к 10 годам лишения свободы.

Напомним, что 7 августа 2019 года спецназ ГКНБ предпринял попытку взять штурмом резиденцию Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш. На следующий день общими силами МВД и ГКНБ проведена еще одна спецоперация по задержанию хозяина резиденции. Силовикам удалось вывезти из Кой-Таша Алмазбека Атамбаева. Сторонники стали бросать камни в силовиков, поджигать покрышки и мусор. За два дня столкновений пострадали 136 человек, один спецназовец скончался от пулевого ранения.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/304507/
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