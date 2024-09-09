Мэрия Бишкека приглашает на работу водителей-гонщиков

Муниципальное предприятие «Бишкекский городской транспорт» набирает сотрудников. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

По ее данным, требуются водители от 21 до 55 лет. В мэрии отметили, что для комфортной работы и повышения квалификации созданы все необходимые условия.

Кроме того, требуются экономист и водители-гонщики. Требования к экономисту — диплом о высшем образовании, требование к водителю-гонщику: водительские права с категорией D и стаж работы не менее трех лет.

За подробной информацией можно обращаться по номеру телефона: 0312531789.