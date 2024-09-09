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Общество

Всемирному банку в КР дадут иммунитет от судебно-процессуальных действий

Организациям группы Всемирного банка дадут иммунитет от судебно-процессуальных действий. Соответствующий законопроект о ратификации соглашения КР и группой ВБ одобрен комитетом Жогорку Кенеша по бюджету, экономической и фискальной политике.

Кроме того, соглашение предусматривает освобождение от налогов организаций группы Всемирного банка. Это Международный банк реконструкции и развития/Международная ассоциация развития, Международная финансовая корпорация и Многостороннее агентство по гарантиям инвестиций.

В справке-обосновании к законопроекту также говорится, что Кыргызстан обязуется предоставлять разрешение на въезд членам семей сотрудников группы Всемирного банка.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/304480/
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