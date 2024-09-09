Cостоится пеший марш людей с инвалидностью «За достойное будущее Кыргызстана!»

В Бишкеке 10 сентября состоится церемония старта пешего марша под лозунгом «За достойное будущее Кыргызстана!», в котором примут участие люди с инвалидностью разных категорий. Об этом в соцсетях сообщил активист Аскар Турдугулов (Оскар Райс).

Целями марша являются снижение стереотипов и стигм в отношении людей с инвалидностью, а также продвижение и защита их прав и продвижение инклюзии в стране.

45 человек представят пять регионов республики.

По данным Министерства труда, социального обеспечения и миграции, в КР числится около 216 тысяч людей с инвалидностью.

На сегодня существует множество нерешенных проблем и преград, которые препятствуют полноценному и равному проживанию граждан с инвалидностью в нашей стране.

Предстоящий марш будет десятым по счету.