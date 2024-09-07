Мировые цены на сахар за год снизились на 23,2 процента

В августе 2024-го мировые цены на сахар по сравнению с аналогичным периодом прошлого года ниже на 23,2 процента. А за один месяц снижение произошло на 4,7 процента. Об этом сообщается на сайте Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН.

По данным ФАО, стоимость сахара достигла самого низкого значения с октября 2022-го.

«Зафиксированное в августе сокращение обусловлено главным образом повышением прогноза по производству на сезон 2024-2025 годов в Таиланде и Индии», — говорится в сообщении.