Обязательный полис ОСАГО. Минэкономики инициирует очень нужные поправки

Министерство экономики и коммерции инициирует поправки в поставновление кабинета министров «Об утверждении актов в сфере обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев автотранспортных средств».

Напомним, согласно постановлению, «управление транспортным средством без предусмотренного законодательством документа, подтверждающего обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельца наземного транспортного средства, влечет наложение штрафа на физических лиц в размере 30 расчетных показателей, на юридических лиц — 130 расчетных показателей».

Согласно законодательству об ОСАГО, «страхователь — это физическое или юридическое лицо, заключившее договор страхования со страховой организацией (страховщиком)» и «обязательное страхование осуществляется владельцем автотранспортных средств путем заключения со страховщиком договора обязательного страхования».

Закон также гласит, что «Владелец автотранспортного средства — физическое или юридическое лицо, владеющее автотранспортным средством на праве собственности, а также лицо, которому автотранспортное средство передано во временное владение и пользование (право аренды, лизинга, доверенность с правом отчуждения автотранспортного средства, распоряжение соответствующего органа о передаче этому лицу автотранспортного средства)».

То есть, согласно действующему законодательству, в полисе ОСАГО нельзя менять страхователя — если один гражданин владел автомобилем и застраховал его, страховка по-прежнему принадлежит ему. При перепродаже новому владельцу приходится оформлять новую страховку, даже если прежняя остается действующей.

Минэкономики предлагает разрешить менять страхователя. В случае смены собственника автотранспортного средства новый владелец будет вправе обратиться к страховщику и переоформить договор на себя.

В случае, если изменение сведений влечет увеличение размера страховой премии по договору обязательного страхования, страховщик обязан произвести перерасчет страховой премии, при этом новый собственник доплачивает только разницу суммы страховой премии. В случае смены собственника авто договор страхования является действующим после его переоформления на нового собственника и в случае необходимости доплаты последним страховой премии. Замена автомобиля, указанного в страховом полисе обязательного страхования, а также изменение срока страхования не допускаются,

— прописано в инициативе ведомства.



Если эти поправки одобрят, то они распространяются на все полисы ОСАГО, оформленные с 31 августа 2024 года.