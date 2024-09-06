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Общество

Промышленный майнинг разрешили еще двум компаниям в Кыргызстане

Служба регулирования и надзора за финансовым рынком выдала сертификат на осуществление деятельности промышленного майнинга еще двум компаниям —ОсОО «Сямын Жиашенг Инжиниринг Машинари» и ОсОО «Бай Лидер».

Напомним, поступления от налога на майнинг в бюджет страны в период первых семи месяцев 2024 года снизились на 29,7 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Компании, специализирующиеся на майнинге, за семь месяцев текущего года выплатили 31 миллион сомов, а объем выплат за семь месяцев 2023-го составлял 44,2 миллиона сомов.

Отметим, ставка налога на майнинг составляет 10 процентов от платы за используемую электроэнергию, она также включает в себя НДС и налог с продаж.

На начало апреля, по данным министра энергетики Таалайбека Ибраева, в Кыргызстане было зарегистрирована 31 майнинг-ферма.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/304280/
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Промышленный майнинг разрешили еще двум компаниям в Кыргызстане