Новые требования для иностранцев в Кыргызстане. Ответы на актуальные вопросы

С 5 сентября в Кыргызстане начинают действовать новые правила пребывания иностранцев и лиц без гражданства, утвержденные постановлением кабмина № 437 от 31 июля 2024 года. В департаменте регистрации населения при Министерстве цифрового развития ответили на часто задаваемые вопросы.

1 В отношении какой категории граждан изменился порядок регистрации? В отношении граждан стран СНГ с безвизовым порядком въезда/выезда и пребывания на территории Кыргызстана с частными целями (пенсионеры, члены семьи трудового мигранта, супруг(а) гражданина КР и другие), не связанными с работой, учебой и предпринимательской деятельностью. Новый порядок регистрации распространяется на граждан России, Казахстана, Таджикистана, Армении, Беларуси, Грузии, Азербайджана, Молдовы. Они обязаны обратиться в территориальное подразделение с заявлением о выдаче временного вида на жительство. В отношении другой категории иностранных граждан порядок пребывания на территории республики не изменился.

2 Какие документы являются основанием для продления регистрации для граждан, пребывающих в частном порядке? Основанием для продления пребывания являются*: виза,

вид на жительство,

удостоверение лица без гражданства,

статус «Кайрылман»,

«Мекен-карт». * если иное не предусмотрено международными договорами, участницей которых является Кыргызская Республика.

3 Если срок регистрации заканчивается 5 сентября 2024 года, что нужно делать? По вопросу продления регистрации необходимо обратиться в любое территориальное подразделение, ЦОН или пройти онлайн-регистрацию на сайте «Онлайн-регистрация иностранных граждан и лиц без гражданства» https://ereg.e-gov.kg. Срок действия регистрации составит 60 календарных дней для урегулирования вопроса дальнейшего пребывания и получения соответствующих документов для продления регистрации.

4 Если срок действия регистрации заканчивается через 1 месяц и более что нужно делать? Выданные ранее регистрации действительны до окончания срока. За этом время необходимо подготовить документы для получения документов, являющихся основанием для пребывания на территории республики.

5 Кто может получить временный вид на жительство? Временный вид на жительство могут получить граждане России, Казахстана, Таджикистана, Армении, Беларуси, Грузии, Азербайджана, Молдовы, которые планируют находиться в Кыргызстане свыше 60 календарных дней с частными целями, не связанными с работой, учебой и предпринимательской деятельностью.

6 Нужно ли детям получать ВНЖ? Дети могут находиться в республике на основании регистрации или вида на жительство. ВНЖ может быть выдан иностранному гражданину независимо от его возраста.

7 Какие документы необходимы для получения ВНЖ? Заявление установленной формы.

Паспорт или заменяющий его документ, удостоверяющий личность заявителя сроком действия не менее шести месяцев на момент подачи документов.

Документы, подтверждающие наличие у них жилого помещения по предполагаемому месту жительства, или согласие собственника жилого помещения на предоставление жилого помещения для проживания.

Легальный источник дохода, обеспечивающий заявителю и членам его семьи прожиточный минимум.

Квитанция, подтверждающая платеж за прием, оформление, изготовление и выдачу вида на жительство, предусмотренного законодательством Кыргызской Республики.

8 Как пенсионеру получить ВНЖ? Лица пенсионного возраста могут подать документы на получение ВНЖ в любое территориальное подразделение или ЦОН и предоставить необходимые документы.

9 После получения ВНЖ нужна регистрация? Читайте по теме Как иностранцы могут получить вид на жительство в Кыргызстане Да. Вид на жительство дает право на проживание на территории республики и предоставляет доступ к услугам наравне с гражданами КР. Регистрация осуществляется в целях учета пребывающих иностранных граждан.

10 Является ли ИП основанием для получения ВНЖ? Да, индивидуальный предприниматель может подать документы на получение ВНЖ для лиц работающих в республике в общем порядке.

11 Можно ли получить ВНЖ с удаленной работой? Для граждан указанных стран СНГ можно получить ВНЖ с удаленной работой с предоставлением документов о легальном источнике дохода.

12 Могут ли супруга, дети получить регистрацию на основании регистрации супруга? Супруга и дети могут получить регистрацию на основании регистрации супруга, который работает в республике или обучается в учебном заведении (как члены семьи). Регистрация детей, не достигших 7 лет, производится на основании регистрации родителей (одного из родителей).

13 Как проводится регистрация детей школьного возраста? Регистрация детей школьного возраста осуществляется на основании справки дошкольного или среднего учебного заведения.

14 Трудовой договор в КР обязателен для оформления ВНЖ? Не обязателен. Необходимо предоставить документы о легальном источнике дохода заявителя. Для регистрации без ВНЖ оформление трудового договора в КР обязательно.

15 Можно ли предоставить банковский счет для получения ВНЖ? Да, можно. С указанием размера сбережений, соответствующего прожиточному минимуму в КР с учетом членов семьи.

16 Какова величина прожиточного минимума в КР? По материалам Нацстаткома КР, величина прожиточного минимума в среднем на душу населения за II квартал 2024 года по республике составила 8 тысяч 144,34 сома.

17 Сколько нужно оплатить за выдачу ВНЖ? Госпошлина составляет 2 тысячи 500 сомов, услуга за прием и оформление ВНЖ — 202 сома.

18 Нужно ли предоставлять медсправки и справки о судимости на получение ВНЖ? Для граждан указанных стран СНГ медсправки и справки о судимости на получение ВНЖ предоставлять не нужно.

19 На какой срок оформляется ВНЖ? Для граждан вышеуказанных стран, находящихся в Кыргызской Республики в частных целях, предусмотрено оформление и выдача временного вида на жительство на 1 год с последующим ежегодным продлением, но не свыше 5 лет. Оно выдается в течение 15 рабочих дней после обращения.