Временный вид на жительство (ВНЖ) дает гражданам восьми стран основания для нахождения в Кыргызстане. Об этом на пресс-конференции сообщил директор департамента регистрации населения при Министерстве цифрового развития Арсен Минбаев.

Он напомнил, что сегодня начали действовать новые правила пребывания иностранцев и лиц без гражданства. По ним граждане восьми государств — России, Казахстана, Таджикистана, Армении, Беларуси, Грузии, Азербайджана, Молдовы — должны получить временный вид на жительство, если собираются находиться в КР более 60 дней по личным причинам, не связанным с работой, учебой или бизнесом.

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«Если ранее для этих иностранных граждан была регистрация по полгода с возможностью продления, то сейчас регистрация будет на 60 дней. И в течение этого времени они должны получить временный вид на жительство», — сказал Арсен Минбаев.

Он уточнил, что новшество касается лиц, которые прибывают в Кыргызстан с частными целями. Если с трудовой, предпринимательской, учебной — порядок остается прежним.

Глава департамента добавил, что регистрация, которая получена иностранными гражданами, действует до конца указанного в ней срока.

«Например, регистрация есть до конца года или января — марта 2025 года. Не стоит паниковать, можно за это время спокойно получить ВНЖ. Если регистрация заканчивается сегодня-завтра, тоже не стоит переживать. Надо обратиться в любое территориальное подразделение, ЦОН, ее продлят на 60 дней, за которые надо подать документы и получить ВНЖ. Времени достаточно, главное, использовать его правильно», — сказал он.

Арсен Минбаев заметил, что порядок получения временного ВНЖ упрощен, перечень документов небольшой. «После получения ВНЖ на год регистрация будет так же произведена на один год», — подчеркнул он.

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По словам директора департамента, временный ВНЖ введен для того, чтобы у граждан указанных стран были законные основания для пребывания на территории нашей страны, так как сегодня граждане государств ЕАЭС (Россия, Казахстан, Армения и Беларусь) могут находиться в Кыргызстане без регистрации до 90 дней в течение каждого 180-дневного периода. Для граждан Таджикистана, Грузии, Азербайджана и Молдовы этот срок составляет 60 дней в течение 120-дневного периода. И если у них нет оснований для пребывания в КР, они должны покинуть территорию нашей республики и могут въехать повторно не ранее чем через 60 или 90 дней.

Арсен Минбаев заявил, что если в отведенный срок регистрации иностранец не получит временный ВНЖ, то ему надо покинуть территорию КР.