Пересмотреть Закон «Об иностранных представителях» призвали правозащитники

По случаю Дня независимости Международная федерация за права человека (FIDH), ее членская организация в стране «Бир Дуйно — Кыргызстан» и «Коалиция за равенство» призывают власти в полной мере соблюдать свои обязательства в области прав человека, уважать и восстановить гражданское пространство, позволяя ему действовать свободно и безопасно. Обращение опубликовано на сайте FIDH.

В нем говорится, что КР, некогда известная как «островок демократии» в Центральной Азии, недавно приняла ряд документов, серьезно ограничивающих гражданское пространство, в том числе Закон «Об иностранных представителях», аналогичный принятому в России. Он резко ужесточает контроль над правозащитными организациями, финансируемыми из-за рубежа.

Правозащитники отмечают, что Кыргызстан стал первым государством в ЦА, которое присоединилось к Международному пакту о гражданских и политических правах и шести другим ключевым международным договорам в области прав человека. Кроме того, страна переизбрана в третий раз в качестве члена Совета ООН по правам человека.

«Тем не менее ситуация с правами человека в КР в последние месяцы постоянно ухудшалась. В частности, 2 апреля 2024 года президент Садыр Жапаров подписал Закон «Об иностранных представителях», который стигматизирует и серьезно ужесточает контроль над правозащитными организациями, получающими иностранное финансирование», — говорится в сообщении.

Правозащитники подчеркивают, что с момента принятия Закона «О ложной информации» в августе 2021-го власти начали предпринимать шаги, чтобы заставить независимые СМИ замолчать, в том числе путем блокировки веб-сайтов радио «Азаттык» и «Клооп Медиа».

FIDH, «Бир Дуйно» и «Коалиция за равенство» настоятельно призывают пересмотреть Закон «Об иностранных представителях». Они также обратились к международному сообществу с просьбой призвать власти Кыргызстана, как в двустороннем порядке, так и в рамках многосторонних форумов, отменить репрессивное законодательство, используя все имеющиеся в их распоряжении политические, дипломатические и экономические средства.