С 1 октября минимальный размер пенсии в Кыргызстане составит 6 тысяч 900 сомов. Соответствующее постановление подписал глава кабмина Акылбек Жапаров.

Соцфонду поручено до октября увеличить размер базовой части пенсии до 6 тысяч 900 сомов с учетом надбавок. Страховую часть поручено повысить на 18 процентов, но не менее чем на 1 тысячу сомов.

Документ вступает в силу с 1 октября.

В июне президент Садыр Жапаров провел совещание, посвященное вопросам увеличения пенсий. С докладом выступил председатель Социального фонда Бактияр Алиев.

По его словам, с 2021 года сбор страховых взносов достиг наивысшего показателя. С этого периода благодаря повышению заработной платы учителям, врачам, государственным и муниципальным служащим сбор страховых взносов значительно увеличился, что стало основным фактором роста пенсий. Соцфонд разработал стратегию развития пенсионной системы «Келечек булагы», в рамках которой принят ряд законопроектов.

За три года на повышение пенсий потрачено дополнительно 60 миллиардов сомов.

С 1 июля повысили базовую часть пенсии.