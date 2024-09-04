22:36
USD 86.45
EUR 92.47
RUB 1.00
Общество

В Кыргызстане с 1 октября увеличатся пенсии — постановление кабмина

С 1 октября минимальный размер пенсии в Кыргызстане составит 6 тысяч 900 сомов. Соответствующее постановление подписал глава кабмина Акылбек Жапаров.

Соцфонду поручено до октября увеличить размер базовой части пенсии до 6 тысяч 900 сомов с учетом надбавок. Страховую часть поручено повысить на 18 процентов, но не менее чем на 1 тысячу сомов.

Документ вступает в силу с 1 октября.

В июне президент Садыр Жапаров провел совещание, посвященное вопросам увеличения пенсий. С докладом выступил председатель Социального фонда Бактияр Алиев.

По его словам, с 2021 года сбор страховых взносов достиг наивысшего показателя. С этого периода благодаря повышению заработной платы учителям, врачам, государственным и муниципальным служащим сбор страховых взносов значительно увеличился, что стало основным фактором роста пенсий. Соцфонд разработал стратегию развития пенсионной системы «Келечек булагы», в рамках которой принят ряд законопроектов.

За три года на повышение пенсий потрачено дополнительно 60 миллиардов сомов.

С 1 июля повысили базовую часть пенсии.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/304045/
просмотров: 825
Версия для печати
Материалы по теме
Пенсия по потере кормильца. В Соцфонде напомнили об изменениях в ее получении
Накопительная пенсия: как можно получить деньги досрочно и на какие цели
Эдил Байсалов: «Өлкөдө 7 миң сомдон аз айлык алган пенсионер болбойт»
Эдиль Байсалов: В стране не будет пенсионеров, получающих ниже 7 тысяч сомов
Средний размер пенсий после повышения 1 июля вырос на 1,3 тысячи сомов
Жить впроголодь. На что хватает пенсионеру в Кыргызстане прожиточного минимума
Октябрдан баштап пенсиянын эң аз өлчөмү 6 миң 900 сомдон кем болбойт
В Кыргызстане осужденным экстремистам и педофилам не будут начислять пенсию
Кыргызстанцы могут использовать накопительную часть пенсии при покупке жилья
Более 5 тысяч кыргызстанцев воспользовались пенсионными накоплениями досрочно
Популярные новости
Мгновения жизни. Красота Кыргызстана в&nbsp;фото и&nbsp;видео читателей 24.kg Мгновения жизни. Красота Кыргызстана в фото и видео читателей 24.kg
Накопительная пенсия: как можно получить деньги досрочно и&nbsp;на&nbsp;какие цели Накопительная пенсия: как можно получить деньги досрочно и на какие цели
Кыргызстан вводит новые требования для иностранных граждан. Какие Кыргызстан вводит новые требования для иностранных граждан. Какие
Камчыбек Ташиев пригласил кыргызстанцев на&nbsp;экскурсию в&nbsp;новый &laquo;Белый дом&raquo; Камчыбек Ташиев пригласил кыргызстанцев на экскурсию в новый «Белый дом»
Бизнес
MBANK и&nbsp;Кыргызгосстрах подписали меморандум о&nbsp;сотрудничестве MBANK и Кыргызгосстрах подписали меморандум о сотрудничестве
MEGA и&nbsp;Государственная страховая организация подписали меморандум MEGA и Государственная страховая организация подписали меморандум
MegaPay обнуляет комиссию при оплате питания и&nbsp;ремонта в&nbsp;детсадах Бишкека MegaPay обнуляет комиссию при оплате питания и ремонта в детсадах Бишкека
Теперь открыть карту MBANK Junior для вашего ребенка стало проще, чем когда-либо Теперь открыть карту MBANK Junior для вашего ребенка стало проще, чем когда-либо
4 сентября, среда
22:32
Акции протеста в 2020 году: Александр Лукашенко помиловал 60 политзаключенных Акции протеста в 2020 году: Александр Лукашенко помилов...
22:00
Чудаки парковки. Некоторые устраивают стоянки для машин на тротуарах Бишкека
21:30
В Кыргызстане с 1 октября увеличатся пенсии — постановление кабмина
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 5 сентября: без осадков и тепло
20:38
Почти 200 терактов пытались совершить в странах СНГ за последний год