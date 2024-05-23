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Общество

Как повысят пенсии в Кыргызстане, рассказали в Соцфонде

Повышение пенсии в Кыргызстане пройдет в два этапа. Об этом на пресс-конференции сообщил председатель Социального фонда Бактияр Алиев.

По его словам, с 1 июля повысят базовую часть пенсии.

Бактияр Алиев объяснил, что она сегодня составляет 3 тысячи 170 сомов, но размер зависит от стажа. Поэтому есть такие пенсионеры, у которых она 500 сомов, 1,5 тысячи и так далее.

«С 1 июля мы всем выравниваем базовую часть пенсии до 3 тысяч 170 сомов», — сказал глава Соцфонда.

С 1 октября пенсий ниже прожиточного уровня пенсионера в стране не будет. 

«Мы шли к этому три года. В 2022-м подняли пенсии на 33 процента, понадобилось дополнительно 20 миллиардов сомов. В 2023 году повысили страховую часть на 38 процентов — еще дополнительно 20 миллиардов понадобилось. В 2024-м тоже дополнительно надо 20 миллиардов, чтобы довести пенсии до прожиточного минимума», — заметил Бактияр Алиев.

С 1 октября мы поднимем страховую часть пенсии на 18 процентов, но не ниже, чем на 1 тысячу сомов. Есть пенсионеры, у которых она небольшая и повышение могло бы составить 200-300 сомов.

Бактияр Алиев

Он объяснил, как можно посчитать прибавку. «Например, человек получает пенсию 13 тысяч 170 сомов. Отнимаем базовую часть 3 тысячи 170 и получаем 10 тысяч сомов. Вот эта цифра и берется для расчета. Умножаем на 18 процентов и получаем прибавку в 1 тысячу 800 сомов», — добавил глава Соцфонда.

Напомним, накануне президент Садыр Жапаров заявил, что с 1 октября все пенсии, назначаемые Социальным фондом, будут составлять не ниже прожиточного минимума.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/294814/
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