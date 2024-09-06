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Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 6 сентября переменная облачность, ночью возможен дождь. Температура воздуха ожидается +23 градуса. День уменьшился до 12 часов 55 минут.

Отключения света, газа, воды

  • 9.30-17.00 — улица Кольбаева, 45;
  • 9.30-18.00 — проспект Жибек Жолу, отрезки улиц Курманджан Датки, Ялтинской, Западной, Джалиля;
  • 9.00-17.00 — микрорайон «Джал», 83, отрезки улиц Сельповской, Серпуховской, Тверской, Ильменской, Кубинской, Месароша, Волковой, Троицкой, Корейской, Радищева, Тыныстанова, село Чон-Арык (улица Семетей), жилмассивы «Арча-Бешик» (улицы Абадан, Ак-Тан), «Ала-Арча» (улицы Сары-Камыш, Ош-3000, Горная, Баха);
  • 11.00-17.00 — отрезки улиц Можайского, Тоголока Молдо, Багижской, Кокчетавской, переулки Боровский, Карагайский;
  • 9.00-11.00 — жилмассив «Ак-Босого» (улицы Чуй-29 — Чуй-32, Профессора Зимы).

  • район, ограниченный улицами Профсоюзной, Лумумбы, Кубаныч, Кайназаровой, Месароша, переулком Ильменским и проспектом Дэн Сяопина.

Памятные даты

Подписана Всемирная конвенция об авторском праве

Международное соглашение об охране авторского права действует под патронажем ЮНЕСКО. Конвенция принята на Межправительственной конференции по авторскому праву в Женеве 6 сентября 1952 года.

Ее задача состояла в том, чтобы ни одна страна не оставалась вне рамок международной системы охраны авторского права.

ВКАП предусматривает более низкий уровень охраны авторских прав по сравнению с Бернской конвенцией. Женевская конвенция разрабатывалась и принималась с целью присоединения к ней как можно большего количества государств, в том числе тех, которые по тем или иным причинам не могут обеспечить уровень охраны авторских прав, предусмотренный Бернской конвенцией.

Куда сходить

Куда сходить сегодня, смотрите в «Афише».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/304025/
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