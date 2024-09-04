22:35
USD 86.45
EUR 92.47
RUB 1.00
Общество
Сюжет: Давление на СМИ

От СМИ потребовали удалить материалы о помощи политтехнологов Садыру Жапарову

Министерство культуры потребовало в течение суток удалить материал «Марш на Бишкек. Как люди хозяина ЧВК Вагнера «помогали» избрать президента Кыргызстана» с сайта издания «Новые лица». Об этом сообщил Kloop.

В распоряжении ведомства говорится: материал содержит «ложную информацию» о том, что политтехнолог Александр Малькевич, связанный с основателем ЧВК Вагнера Евгением Пригожиным, помогал предвыборной кампании Садыра Жапарова. Доказательств ложности этих сведений в документе  нет.

Материал вышел 30 августа на сайтах изданий «Новые лица», Kloop и «Азаттык». Последний получил от Минкультуры строгое предупреждение. Ведомство потребовало от «Азаттыка» удалить материал. В противном случае грозят применить меры в рамках Закона «О защите от ложной информации».

Пресс-секретарь главы государства Аскат Алагозов прокомментировал распоряжение Минкультуры на своей странице в Facebook.

«С глубоким сожалением отмечаю, что распространение информации на уровне слухов и разговоров такими медиа с мировой аудиторией, как «Азаттык», бросает тень на профессионализм сотрудников, работающих здесь. Если этот материал является частью политики по очернению руководства страны, то на повестке может возникнуть вопрос о необходимости такого медиа у нас», — заявил он.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/304020/
просмотров: 2696
Версия для печати
Материалы по теме
Дело 11 журналистов. Суд продлил арест в СИЗО четверым из них
CPJ осудил решение Верховного суда Кыргызстана о ликвидации Kloop Media
Ликвидация Kloop Media. Верховный суд оставил в силе решение райсуда
Штрафы до 200 тысяч сомов. В Жогорку Кенеш поступил проект закона о клевете
Попытка № 2... Чиновники вновь предлагают наказывать за клевету в СМИ и в Сети
Дело 11 журналистов. Суд продлил арест в СИЗО четверым из них
Журналист Баян Джумагулова вызвана на допрос в Свердловское УВД Бишкека
Бишкекский горсуд признал действительным решение о блокировке сайта «Клоопа»
Блокировка сайта «Клоопа». В Бишкекском горсуде рассматривают жалобу ГКНБ
Ликвидация Kloop Media. Бишкекский горсуд не стал рассматривать апелляцию
Популярные новости
Мгновения жизни. Красота Кыргызстана в&nbsp;фото и&nbsp;видео читателей 24.kg Мгновения жизни. Красота Кыргызстана в фото и видео читателей 24.kg
Накопительная пенсия: как можно получить деньги досрочно и&nbsp;на&nbsp;какие цели Накопительная пенсия: как можно получить деньги досрочно и на какие цели
Кыргызстан вводит новые требования для иностранных граждан. Какие Кыргызстан вводит новые требования для иностранных граждан. Какие
Камчыбек Ташиев пригласил кыргызстанцев на&nbsp;экскурсию в&nbsp;новый &laquo;Белый дом&raquo; Камчыбек Ташиев пригласил кыргызстанцев на экскурсию в новый «Белый дом»
Бизнес
MBANK и&nbsp;Кыргызгосстрах подписали меморандум о&nbsp;сотрудничестве MBANK и Кыргызгосстрах подписали меморандум о сотрудничестве
MEGA и&nbsp;Государственная страховая организация подписали меморандум MEGA и Государственная страховая организация подписали меморандум
MegaPay обнуляет комиссию при оплате питания и&nbsp;ремонта в&nbsp;детсадах Бишкека MegaPay обнуляет комиссию при оплате питания и ремонта в детсадах Бишкека
Теперь открыть карту MBANK Junior для вашего ребенка стало проще, чем когда-либо Теперь открыть карту MBANK Junior для вашего ребенка стало проще, чем когда-либо
4 сентября, среда
22:32
Акции протеста в 2020 году: Александр Лукашенко помиловал 60 политзаключенных Акции протеста в 2020 году: Александр Лукашенко помилов...
22:00
Чудаки парковки. Некоторые устраивают стоянки для машин на тротуарах Бишкека
21:30
В Кыргызстане с 1 октября увеличатся пенсии — постановление кабмина
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 5 сентября: без осадков и тепло
20:38
Почти 200 терактов пытались совершить в странах СНГ за последний год