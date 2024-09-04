От СМИ потребовали удалить материалы о помощи политтехнологов Садыру Жапарову

Министерство культуры потребовало в течение суток удалить материал «Марш на Бишкек. Как люди хозяина ЧВК Вагнера «помогали» избрать президента Кыргызстана» с сайта издания «Новые лица». Об этом сообщил Kloop.

В распоряжении ведомства говорится: материал содержит «ложную информацию» о том, что политтехнолог Александр Малькевич, связанный с основателем ЧВК Вагнера Евгением Пригожиным, помогал предвыборной кампании Садыра Жапарова. Доказательств ложности этих сведений в документе нет.

Материал вышел 30 августа на сайтах изданий «Новые лица», Kloop и «Азаттык». Последний получил от Минкультуры строгое предупреждение. Ведомство потребовало от «Азаттыка» удалить материал. В противном случае грозят применить меры в рамках Закона «О защите от ложной информации».

Пресс-секретарь главы государства Аскат Алагозов прокомментировал распоряжение Минкультуры на своей странице в Facebook.

«С глубоким сожалением отмечаю, что распространение информации на уровне слухов и разговоров такими медиа с мировой аудиторией, как «Азаттык», бросает тень на профессионализм сотрудников, работающих здесь. Если этот материал является частью политики по очернению руководства страны, то на повестке может возникнуть вопрос о необходимости такого медиа у нас», — заявил он.